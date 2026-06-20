Málaga se paralizó para ver ascender al MCF a Primera División

Málaga se quedó vacía ayer a las 21.30 horas, justo cuando el balón empezó a rodar en Almería. A pesar del día, de estar en pleno mes de junio y de que un sábado a esa hora la ciudad suele estar llena de vida, terrazas, paseos y movimiento, las calles ofrecieron una imagen impropia de un 20 de junio en la capital de la Costa del Sol.

El motivo de esa imagen tan rara estaba a 200 kilómetros, en Almería. Allí, en el UDA Almería Stadium, el Málaga CF se jugaba ante el equipo local el partido de vuelta de la final del play off de ascenso a Primera División. Y nadie quería perdérselo. Ni los malagueños ni tampoco los aficionados visitantes.

Calles vacías a la hora del UD Almería - Málaga CF / Gregorio Marrero

Ciudad paralizada

La ciudad cambió su pulso habitual por el latido común de una pantalla. En los bares, en las casas, en las peñas, en las reuniones familiares o con amigos, el malaguismo se concentró alrededor del partido más importante de los últimos años. Las calles quedaron semidesiertas, como si Málaga hubiera contenido la respiración durante dos horas y pico, pendiente de cada balón, de cada carrera, de cada despeje y de cada ocasión.

No era una noche cualquiera. Era la posibilidad de volver a Primera, de cerrar una etapa difícil y de recuperar un lugar que la afición siente como propio. Por eso la ciudad se apagó fuera y se encendió dentro. Bajó el ruido en las avenidas, se vaciaron muchas aceras y se redujo el tránsito en zonas que cualquier sábado de junio suelen presentar otro aspecto. Todo quedó en segundo plano.

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Pensando a 200 kilómetros

La ciudad entera se fue a Almería sin moverse de la Costa del Sol. Porque cuando el Málaga CF se juega algo tan grande, el calendario, el calor y la noche importan poco. Lo único importante era estar delante de una pantalla, con el corazón blanquiazul encogido y el sueño de Primera en juego.