¡El Málaga CF vuelve ocho años después a Primera División! (1-2)

¡El Málaga CF es de Primera División! Sí, sí. Lo han leído bien. ¡El Málaga CF vuelve a ser equipo de Primera División! ¡Lo han hecho estos locos! 'Los bichos' y Funes, un grupo llamado a hacer historia en Martiricos, en la historia de nuestras vidas y que ha escrito en Almería un capítulo inolvidable. ¡Para volver a Primera División ocho años después! Hubo que sufrir 100 minutos, atrasar el encuentro media hora y subir a la élite gracias, este sábado, a los goles de Chupe y Larrubia (1-2).

Un regalo inolvidable es este grupo y una de las historias más especiales del fútbol español. No quiero dejar que pase ni una palabra más sin acordarme de Sergio Pellicer. Pese a aquella destitución en noviembre, fue el que empezó a poner las piedras de este proyecto, el que se lo dejó todo para hacer al Málaga CF equipo de Primera División. Todo empezó en Tarragona y ahora esto también es suyo.

¡Es de toda una afición que se ha dejado la vida! Que ha visto a muchos jugadores pasear el escudo por el suelo, que vio a su club a la deriva, con una administración judicial, que tampoco ha sido tan negativa y que ahora, resurgido como pocos, va a competir en los mejores estadios del país. Gracias, de corazón, a todos los jugadores que lo han hecho posible, al cuerpo técnico y a aquellos que han puesto su grano de arena para que el Málaga CF esté donde debe.

Inicio de golpes

No fue fácil el inicio porque el encuentro empezó media hora más tarde después de que un energúmeno aficionado del Almería rompiese las lunas del autobús del Málaga. En cuanto al partido, Chupe perdonó la que fue, probablemente, la ocasión más clara de toda la temporada. Había robado bien Puga, se recorrió todo el campo y el cordobés, después de varios toques entre Dotor y Dani Lorenzo, la mandó por encima del larguero, con toda la portería para él.

La volvió a tener Chupe, otra vez jugando el Málaga CF desde la banda derecha. Esta vez fue Dotor quien centró y el ‘9’ la puso en las manos de Andrés Fernández. Dos muy claras antes del minuto 11. Ojalá no arrepentirse después. Joaquín fue el encargado de la tercera. Se enredó el balón en el área blanquiazul y el malagueño se recorrió todo el campo, desde el filo de su propia área, para dar el tercer aviso.

Sin el acierto de dos de los grandes goleadores de LaLiga Hypermotion. Se anticipó De la Fuente a la marca de Montero para probar a Alfonso.v Había que ver cómo salía el Málaga CF de la tan 'querida' pausa de hidratación. Queriendo mucho balón por lo pronto. Llegó el final de la segunda parte con un disparo de Arribas y la sensación de haber perdido una gran oportunidad con la primera de Chupe.

Lo cierto es que la segunda mitad empezó con una gran noticia como la amarilla de Lopy. Empató con la cartulina a Dotor, pero el jarro de agua fría fue la lesión de rodilla de Murillo. Se marchó entre lágrimas y completamente hundido porque se quedó encajado en el choque. Todos sus compañeros y Nelson Monte fueron a darle un abrazo. Lo que perdía el Málaga CF sin su mejor defensa era evidente, pero Funes fue a por todas con Niño, retrasando a Izan al centro de la zaga con Montero.

La primera parte se cerró con 0-0. / LaLiga

Goles

Fue un golpe moral. Ahora había que hacerlo con especial recuerdo al manchego, uno de los pilares más importantes del curso. Dani Lorenzo robó en la salida de balón, abrió a Joaquín y Chupe, por todas las que había tenido antes y por todas las que había merecido, la cruzó al palo contrario de Andrés Fernández para marcar el ansiado 0-1.

Y después, tras un gran robo de Puga, Larrubia lanzó al equipo. Niño, le dio segundos de pausa privilegiados para esperar a la carrera de Chupe y todo lo que vino desde ahí es historia del Málaga CF. El '9' cedió esta vez y Larrubia la puso con la zurda al fondo de la red para un inexplicable 0-2. Puso el Almería en un aprieto importante después del 1-2 de Baptistao. Montero falló en el despejo y el brasileño recortó para disparar a puerta vacía.

Con la nueva pausa de hidratación, el técnico blanquiazul dio entrada a Ochoa y Rafa Rodríguez por Joaquín y Dani Lorenzo. El Almería sabía que su cometido era centrar balones y esperar que hicieran efecto los centímetros de diferencia. La tuvo el Málaga CF con una contra bien dirigida por Ochoa y Niño falló en el uno contra uno frente al guardameta. A la siguiente jugada, Baptistao obligó a Alfonso Herrero a tapar el primer palo.

Chupe fue el primer goleador del Málaga CF. / LaLiga

Descuento de valientes

Era un auténtico martirio el lentísimo paso de los minutos. Aún más después del balón que envió Ochoa, previo impacto en Ely, al palo. Pero la agonía seguía y seguía, especialmente en el balón parado. Brasanac fue el último cambio por Chupe antes de que Muñiz Muñoz añadiera la friolera cifra de 10 minutos de descuento. ¡10 más! Superar esto era confirmar que el corazón está en plena forma.

Se cargó el encuentro Thalys. Con aún seis minutos de añadido, el brasileño se le cruzaron los cables, le pegó en la cara a Montero y dejó al Almería con uno menos. Unos minutos después, Ochoa se llevó la segunda para dejarlo todo 10 contra 10 y sentenciar el encuentro para la gloria.

Noticias relacionadas

¡El Málaga CF es de Primera División! ¡El Málaga CF es de Primera División!