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Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación

Repaso a la trayectoria del Málaga en la LigaHypermotion, jornada a jornada, así como la clasificación y los partidos que separan al Málaga CF del ansiado ascenso

Los jugadores del Málaga celebran el segundo gol de Chupe en Zaragoza

Los jugadores del Málaga celebran el segundo gol de Chupe en Zaragoza / EFE

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Javier Lerena

Javier Lerena

Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada.

Los resultados del Málaga CF en LaLiga Hypermotion

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Ida de la final del playoff

Vuelta de las semifinales del playoff

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Rúa del Málaga CF: ¿cuándo celebra el club su ascenso a Primera División?

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