Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación

Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada.

Los resultados del Málaga CF en LaLiga Hypermotion

Vuelta de la final por el ascenso

Ida de la final del playoff

Vuelta de las semifinales del playoff

Ida de las semifinales

42ª jornada

41ª jornada

40ª jornada

39ª jornada

38ª jornada

37ª jornada

36ª jornada

35ª jornada

34ª jornada

33ª jornada

32ª jornada

31ª jornada

30ª jornada

29ª jornada

28ª jornada

27ª jornada

26ª jornada

25ª jornada

24ª jornada

23ª jornada

22ª jornada

21ª jornada

20ª jornada

19ª jornada

18ª jornada

17ª jornada

16ª jornada

15ª jornada

14ª jornada

13ª jornada

12ª jornada

11ª jornada

10ª jornada

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8ª jornada

7ª jornada

6ª jornada

5ª jornada

4ª jornada

3ª jornada