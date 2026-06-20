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Se retrasa la final en Almería por la rotura de las lunas del autobús del Málaga CF

El encuentro por el ascenso a Primera empezará a las 21.30 horas

El autobús del Málaga CF llegó a Almería con las lunas rotas.

El autobús del Málaga CF llegó a Almería con las lunas rotas. / Álex Zea

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Nuria Mena

Nuria Mena

El autobús del Málaga CF llegaba en torno a las 19:45 horas a los aledaños del UD Almería Stadium. Miles de aficionados blanquiazules esperaban entre cánticos su llegada. Tras el recibimiento al autobús rojiblanco el cordón policial, que separaba a ambas aficiones, quedó abierto. La mala organización policial permitió que gran parte de la hinchada indálica se trasladó a la zona en la que esperaban los seguidores visitantes.

Tras una procesión del vehículo malaguista por la recta que le dirigía al interior del estadio, dos lunas laterales quedaron visiblemente destrozadas. La tensión obligó a la intervención policial contra aficionados que estaban produciendo diversos altercados.

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