UD Almería-Málaga CF: Por los que no dejaron de creer

¿Cuántas veces nos hemos imaginado este momento? ¿Cuántas veces hemos mirado al césped soñando con volver? La cita más importante, la definitiva, ya está aquí. El Málaga CF está a un gol más que la UD Almería de regresar al lugar que nunca debió abandonar.

La puerta de la Primera División permanece abierta de par en par para el conjunto de Martiricos. Una luz intensa ilumina el camino hacia ella desde un horizonte tan cercano que casi se puede tocar. Solo quedan 90 minutos de trayecto. O quizá 120. El último esfuerzo de un grupo que quiere cruzar un umbral que dejaría atrás ocho años de lucha, baches y miedos. Ocho años en los que el club ha dado una lección de superación ya histórica basada en el esfuerzo, la ilusión, la resiliencia y, por supuesto, su gente.

600.000 habitantes por un fin común

Cada malagueño y malagueña tiene su vida, sus problemas y sus obligaciones. Pero a partir de las 21.00 horas de este sábado todos se centrarán en un sentimiento, uno de esos que no se puede explicar y que, sin embargo, es capaz de unir a más de 600.000 habitantes por un fin común. Los cánticos, bufandas y camisetas blanquiazules se repartirán a lo largo de los 200 kilómetros que separan la Costa del Sol del UD Almería Stadium. Andalucía sentirá teñida en forma de derbi su extremo oriental. Una jornada marcada de alto riesgo que promete tensión y lágrimas, pero que también dejará recuerdos imborrables en la memoria de los que tengan la suerte de vivirla.

FLa afición despide al Málaga CF en su viaje a Almería. / Álex Zea / LMA

25 futbolistas en el 'Funesbuque'

La lista de 25 futbolistas que se dejarán la piel en tierras indálicas, en la que habrá dos descartes, la conforman: A. Herrero, Gabilondo, C. Puga, Einar, Darko, Ramón, Haitam, Chupe, D. Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan M., Lobete, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa R. Por otra parte, seguirán sin estar disponibles Einar, Juanpe, Dorrio, Luismi y Pastor (sin licencia federativa).

Al mando Juan Francisco Funes. Un capitán que, a pesar de haber partido bajo críticas y dudas, ha guiado a su buque hasta un puerto que parecía una absoluta quimera hace apenas siete meses.

Ventaja clasificatoria para la UD Almería

El técnico lojeño fue claro con las intenciones del equipo malaguista en la previa: «No estamos expectantes a ver si pasa; vamos a hacer que pase». Una declaración que resume a la perfección el espíritu de un conjunto que ha llegado hasta aquí sin renunciar a su identidad. Del otro lado estará una UD Almería diseñada para ascender. Rubi confirmó la baja de André Horta por parte del cuadro rojiblanco y tampoco escondió la magnitud de la cita al definirla como «el partido más importante desde hace muchos años".

Málaga CF - UD Almería, ida de la final por el ascenso a Primera División. / LaLiga

No habrá margen para la especulación y los almerienses cuentan con la ventaja clasificatoria. El empate a 0 de la ida en La Rosaleda dejó todo abierto para una noche en la que cada detalle puede resultar decisivo para una eliminatoria que enfrenta a dos proyectos por una única plaza en la elite. Agradecida pase lo que pase de vivir esta pasión. El camino ha sido largo. El destino está a la vista. Ahora toca alcanzarlo. El fútbol decidirá. ¡Vamos Málaga!