La afición del Málaga CF enloqueció en Almería con 'los bichos' de Funes tras el ascenso a Primera

344 privilegiados en la zona visitante y alguno más repartido por otra zona del UD Almería Stadium enloquecieron por completo en la celebración del ascenso a Primera División. ¡Como para no hacerlo después de regresar a la máxima categoría ocho años después! Lo cierto es que el malaguismo estuvo inconmensurable durante todo el encuentro y reinó en la gran fiesta, volcado con todos sus héroes que han hecho posible este sueño. Los aficionados reconocieron la labor de cada jugador, con más presencia o menos sobre el terreno de juego, y le demostró todo lo que merecen después de haber completado una temporada gloriosa que ha acabado con la locura más absoluta.