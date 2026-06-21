Ascenso a Primera
La afición del Málaga CF enloqueció en Almería con 'los bichos' de Funes tras el ascenso a Primera
Los afortunadísimos 344 malaguistas se volcaron con los jugadores para celebrar una página increíble de la historia del club de Martiricos
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344 privilegiados en la zona visitante y alguno más repartido por otra zona del UD Almería Stadium enloquecieron por completo en la celebración del ascenso a Primera División. ¡Como para no hacerlo después de regresar a la máxima categoría ocho años después! Lo cierto es que el malaguismo estuvo inconmensurable durante todo el encuentro y reinó en la gran fiesta, volcado con todos sus héroes que han hecho posible este sueño. Los aficionados reconocieron la labor de cada jugador, con más presencia o menos sobre el terreno de juego, y le demostró todo lo que merecen después de haber completado una temporada gloriosa que ha acabado con la locura más absoluta.
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