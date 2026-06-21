La arenga de Ramón antes del ascenso del Málaga CF: “Los niños de Málaga van a soñar con ser del Málaga”

El ascenso del Málaga CF a Primera División ya tiene una de esas escenas que explican mucho más que un marcador. Antes de saltar al césped para medirse al Almería, en el partido que terminó con victoria blanquiazul por 1-2, Ramón, capitán del Málaga CF, tomó la palabra en el vestuario y pronunció una arenga cargada de emoción, identidad y sentimiento de pertenencia.

No fue un discurso de pizarra. No habló de táctica ni de presión clasificatoria. El capitán apeló al grupo, al camino recorrido durante toda la temporada y al valor de defender un escudo que esa noche podía volver a situarse entre los grandes del fútbol español.

Ramón apela al orgullo de ser del Málaga CF

La frase que mejor resume el impacto emocional de ese momento llegó en pleno discurso, cuando Ramón se dirigió a sus compañeros con una idea destinada a quedarse en la memoria del malaguismo: "Mañana los niños y las niñas de Málaga no van a soñar con ser del Madrid o del Barça, van a soñar con ser del Málaga Club de Fútbol".

La arenga de Ramón conectó directamente con una afición que llevaba mucho tiempo esperando una noche así. El capitán no solo habló de ganar un partido. Habló de recuperar una ilusión colectiva, de devolver a la ciudad el orgullo blanquiazul y de convertir al equipo en referencia para una nueva generación de malaguistas.

El discurso arrancó con un agradecimiento al vestuario por haber cumplido aquello que se prometió en la pretemporada, en el Anexo, antes del partido frente al Betis. "Lo habéis cumplido todo: colectivo por encima de lo individual y habéis puesto el escudo que lleváis en el pecho lo más alto posible", afirmó el capitán.

Una frase para la historia del malaguismo

Ramón recordó a sus compañeros que estaban ante una oportunidad difícil de repetir: la de dejar una huella imborrable en la historia reciente del Málaga CF. En su intervención también evocó nombres que forman parte de la memoria sentimental del club, como Salva, Joaquín o Isco, pero insistió en que el reto del equipo iba más allá de cualquier protagonismo individual.

"Hoy luchamos por algo mucho más grande que todo eso: hoy luchamos por ser historia del Málaga CF", lanzó el capitán en el vestuario, en un mensaje que reflejó la dimensión emocional del encuentro ante el Almería.

El tono del discurso combinó corazón y cabeza. Ramón pidió carácter, personalidad y control para afrontar una noche de máxima tensión competitiva. "Vamos a salir ahí con todo lo que nos ha llevado aquí: personalidad, dos cojones, sin volvernos locos", reclamó ante sus compañeros, consciente de que el partido exigía intensidad, pero también lucidez.

El Málaga completó en Almería una noche de ascenso

La arenga terminó con otra frase llamada a quedar grabada en la memoria de la plantilla y de la afición: "Mañana, cuando os levantéis, no va a haber nada más grande y valioso que ser leyenda del Málaga CF".

Después llegó el fútbol. El Málaga CF salió al campo en Almería y completó la obra. Ganó 1-2, selló el ascenso a Primera División y devolvió a la ciudad una ilusión que el propio Ramón había resumido minutos antes en el vestuario: que los niños y niñas de Málaga vuelvan a soñar en blanquiazul.

El capitán puso palabras a una noche que ya forma parte del relato sentimental del club. Una victoria, un ascenso y una arenga que condensan el camino de un equipo que volvió a Primera División apelando a algo más profundo que el resultado: el orgullo de pertenecer al Málaga CF.