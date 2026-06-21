Resumen
Ascenso del Málaga CF: así fueron los goles y las mejores jugadas contra el Almería
Dos robos en campo rival cambiaron el partido y permitieron al equipo blanquiazul firmar un 0-2 tan inesperado como celebrado
El Málaga CF encontró el camino del gol donde más daño podía hacer: en la presión, el robo y la velocidad. Dani Lorenzo recuperó en la salida de balón, abrió hacia Joaquín y la jugada acabó en los pies de Chupe. El delantero, después de todo lo que había buscado y merecido durante el partido, cruzó el balón al palo contrario de Andrés Fernández para firmar el ansiado 0-1.
El golpe no quedó ahí. Poco después, otro robo, esta vez de Puga, volvió a lanzar al Málaga. Larrubia condujo con intención y Niño le dio a la acción esos segundos de pausa que valen medio gol, esperando la carrera de Chupe. El ‘9’, esta vez, eligió asistir. Cedió atrás y Larrubia, con la zurda, mandó el balón al fondo de la red para poner un 0-2 tan inexplicable por el desarrollo del partido como histórico para el equipo blanquiazul.
El Almería mete presión con un gol de Baptistao
El partido, sin embargo, no estaba cerrado. El Almería metió al conjunto blanquiazul en un aprieto importante con el 1-2 de Baptistao. Montero falló en el despeje y el brasileño recortó antes de marcar a puerta vacía, devolviendo la tensión a un tramo final que se le hizo largo al equipo de Sergio Pellicer.
Tras la nueva pausa de hidratación, el técnico movió el banquillo y dio entrada a Ochoa y Rafa Rodríguez por Joaquín y Dani Lorenzo. El Almería tenía claro el plan: cargar el área, colgar balones y aprovechar su superioridad física. El Málaga CF también tuvo la suya en una contra bien llevada por Ochoa, pero Niño no acertó en el mano a mano ante el guardameta.
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