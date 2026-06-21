La fiesta del ascenso ya tiene hora e itinerario: el Málaga CF celebrará su rúa este lunes

Un ascenso siempre es motivo de celebración. Que sea a Primera División, conseguirlo ocho años después, que los protagonistas sean un grupo de chavales de la cantera y que estuviese toda la ciudad hermanada con el equipo es sinónimo de rúa histórica. La esencia de 'disfrutones' se lleva demostrando desde mucho antes de imponerse este sábado al UD Almería en su estadio (1-2). Y, por supuesto, se siguió evidenciando las horas posteriores. Ahora, desde el Málaga CF confirmaron el itinerario que, como ya adelantó el alcalde, se disfrutará este lunes 22.

Solo la opción de volver a librar batallas con los mejores equipos del país ya movilizó a unos 5.000 aficionados blanquiazules hasta Almería que, sin entrada, quisieron arropar todo lo posible al conjunto de Juanfran Funes. Mientras la fiesta empezaba dentro y fuera del UD Almería Stadium, Málaga se lanzaba a las calles para festejar tan solo dos años después de haber logrado salir de Primera RFEF.

El malaguismo citado el lunes 22

Tal y como Paco de la Torre, alcalde de Málaga, anunció el sábado al término del duelo que certificó el sueño, en el que estuvo presente, la cita que pondrá el broche a un curso absolutamente frenético será este lunes 22 de junio. El domingo fue día de 'descanso', más liberado para que también la Costa del Sol pudiese seguir el encuentro de España contra Arabia Saudí de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

La plantilla del Málaga CF y el cuerpo técnico recorrerán en un autobús descapotable las principales calles de la capital malagueña para celebrar con sus aficionados el ascenso a Primera. El recorrido será muy parecido al de la rúa de celebración que los boquerones realizaron tras subir a la categoría de plata en 2024.

Recorrido

La celebración del ascenso del Málaga CF recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en una jornada diseñada para compartir el éxito con toda la afición malaguista.

La comitiva partirá desde el Estadio La Rosaleda a las 17:45 horas, dando comienzo a un recorrido que tendrá su primera parada en la tradicional ofrenda al Cautivo, prevista para las 18:15 horas. Posteriormente, el equipo se desplazará hasta la Plaza de la Marina, donde se irá a la Diputación Provincial a partir de las 19:00 horas.

El siguiente punto del itinerario será el Ayuntamiento de Málaga, con llegada estimada a las 19:45 horas, antes de poner rumbo a la última parada de la jornada. La celebración concluirá en la iglesia de la Divina Pastora, donde está prevista la llegada del equipo alrededor de las 20:45 horas.

Desde el club malaguista aclaran que todos los horarios son aproximados y podrán sufrir modificaciones en función del desarrollo de los actos y del transcurso del recorrido.

Otra imagen imborrable para el Málaga CF y el malaguismo

Parecen incesantes las imágenes históricas que dejará esta temporada en clave Málaga CF, que bonito. Este lunes 22, la afición, que ha ido ganando adeptos gracias a un grupo que ha sabido transmitir a la perfección un profundo sentimiento, y el equipo de Juanfran Funes tendrá un último baile. El previo a volver a recorrer los estadios de mayor nivel del panorama futbolístico español. Solo quedar seguir escribiendo la historia...