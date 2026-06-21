Funes, tras subir al Málaga CF a Primera División: "José María, Kike y Loren hicieron 'all in' con la apuesta más arriesgada y ha salido bien"

El Málaga CF lo hizo, estará en Primera División el próximo curso y se lo ha ganado con sudor, muchas lágrimas y aún más corazón. Juanfran Funes habló, alegre y emocionado, tras el 1-2 conseguido por los de Martiricos en el UD Almería Stadium. El técnico de Loja terminó su intervención asaltado por sus pupilos, que entraron en la sala de prensa celebrando y cantando junto con el hombre que les ha devuelto a la máxima categoría del fútbol español.

¿Qué siente al ser entrenador de Primera?

"Quiero mandarle un beso a mi mujer, a mi hija y a toda mi familia. Quiero agradecer a José María, Kike y Loren la confianza que pusieron en mí. Hicieron un all in con la apuesta más arriesgada y todo ha salido bien.

También quiero agradecer a nuestra gente. Cada semana éramos más. El sobrino de Juan Gómez "Juanito" me dijo que estuviese tranquilo, que teníamos a muchos ángeles ahí arriba empujándonos. Gracias a nuestros bichos, que lo han hecho posible en el día a día. Será un espejo importante para ellos cuando pase el tiempo y vean lo que hicieron para que esto ocurriera. Nos quitamos esa espinita aquí, en Almería. Darles las gracias porque nos han hecho muy felices a todos".

¿Qué has hecho con el Málaga CF?

"No quiero individualizar en mi persona. A veces, cuando llega un entrenador, el rumbo cambia. Yo tenía una suerte tremenda porque conocía a todos los jugadores. La gran mayoría había estado conmigo durante muchas temporadas. Mi equipo de trabajo también era conocido. Quizá llegué el último junto con Juan Carlos, pero todos ellos nos lo han puesto demasiado fácil. Las gracias son para los bichos".

Niño por Murillo

"A veces es una señal del destino. Antes de la segunda parte había hablado con Murillo porque un central iba a salir. El destino hizo que se lesionase un poquito antes de cuando teníamos pensado hacer el cambio. Seguimos el plan que teníamos en la cabeza. Todo ha salido bien y vamos a poder disfrutarlo de una forma excelsa".

Aficionados fuera sin entrada, cerrados los bares

"Toda la gente que ha venido... Quiero que alguien piense cómo esa energía nos ha ido multiplicando. La cantidad de gente que nos estaba esperando en La Rosaleda... Me he acordado de los que han estado dentro, de los que han estado fuera, de los que estaban en Málaga y de los que nos están esperando arriba. Entre todos hemos empujado para que podamos disfrutar de un Málaga CF en Primera".

Estado de Murillo

"No pinta bien. Habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas horas. No sabemos el alcance de la lesión. Ojalá que todo quede en nada y sea una anécdota. Sus hechos hablan más de lo que yo pueda decir de él. Su premio a todo lo que ha hecho durante muchos años está aquí hoy. Es un ejemplo: ser capaz de aguantar, crear y creer".

Comunión nunca vista entre equipo y afición

"Lo más importante es vivir el presente. Los colegios, la ciudad... son una parte importante del futuro. Hablábamos alguna vez de esa generación perdida. Ahora les hemos dado a nuestros niños motivos para ser los más malaguistas posibles. Le mando un abrazo a Bravo. El Málaga CF está disfrutando de un proyecto de muchos años".

¿El guion de partido era este?

"La gestión de los minutos creo que fue muy importante. Hay que intentar ver un poco más allá y no precipitarse en las decisiones", dijo Juanfran Funes antes de que sus jugadores interrumpieran emocionados la rueda de prensa.