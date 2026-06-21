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Las instituciones se vuelcan con el Málaga CF tras su épico regreso a Primera División

Organismos públicos y entidades deportivas felicitan al club malaguista nada más consumarse su ascenso a la elite del fútbol español

El ascenso del Málaga CF a Primera también se ha vivido en las redes sociales de manera muy intensa.

El ascenso del Málaga CF a Primera también se ha vivido en las redes sociales de manera muy intensa. / EFE / Jorge Zapata

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Fran Extremera

Fran Extremera

Nada más consumarse el ascenso del Málaga CF, después de un épico encuentro en el casi inexpugnable feudo de la UD Almería (1-2), las instituciones públicas y entidades deportivas no tardaron en felicitar al club por su regreso a Primera División. La lista sería casi interminable si sumamos los mensajes llegados desde los más distintos puntos de España o incluso desde el extrenjero, a través de exjugadores que han sido parte de la historia malaguista más reciente. 

La UMA no tardó en mostrar su felicitación a través de la cuenta oficial en X: "Desde la Universidad de Málaga nos sumamos a las felicitaciones por el logro alcanzado".

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga también usó la cuenta oficial en esta misma red social para expresar: "¡Enhorabuena campeones! ¡Enhorabuena malaguistas!".

Clubes que este año han tenido como rival al Málaga CF, como Leganés o Cádiz igulamente quisieron mostrar su felicitación pública en X.

A esta misma ventana en X se asomaron para mostrar su alegría nombres propios del pasado aún reciente del club, como es el caso del internacional venezolano Salomón Rondón: "¡Feliz como todos los malagueños! ¡Volvemos donde merecemos estar!".

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Hubo también mensajes desde clubes de la provincia como el CD Estepona: "Queremos felicitaros por vuestro ascenso a LaLiga, categoría que merece toda nuestra provincia".

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