José María Muñoz, administrador judicial, tras el ascenso del Málaga CF: "La jueza estaba eufórica"

El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, telefoneó a la titular del Juzgado de Instrucción número 14, María de los Ángeles Ruiz González, nada más atarse el regreso del club a Primera División. "A la primera persona a la que he llamado ha sido la jueza, que es la gran infravalorada de todo esto, y estaba eufórica".

A continuación quiso mandar un mensaje a la afición malaguista, que durante los últimos seis años ha reprochado reiteradamente la atípica situación que padece la entidad, intervenida y sin planes para poder establecerse una ampliación de capital que evite las penurias vividas, incluido un doloroso descenso a Primera RFEF. "Esto no ha acabado aquí. Estos chicos tienen mucho que ofrecer", relató.

Malabarismos

Echó la vista atrás, como el resto de dirigentes en la parcela deportiva del club, y Muñoz reconoció la intensa labor que hay detrás de este salto a la elite del balompié patrio: "Han sido seis años trabajando muy duro, con la afición entregada. Estos chavales juegan como los ángeles. Que Málaga disfrute, que se lo merece", explicó en televisión antes de abandonar el césped almeriense.

Y rememoró aquella apuesta iniciática por la cantera, cuando más difícil era todo. "Lo dije desde el primer día: cantera. Tenemos una generación de oro". No tan lejos queda aquel momento, también en Segunda, con Sergio Pellicer como entrenador, en el que había que hacer malabarismo para no exceder el número de fichas no profesionales en cada alineación.

Retener talento

Muñoz reconoció que existía un plan por si se lograba el sueño de volver, ocho años después, a la máxima categoría del fútbol español. "En verano veía que estaríamos arriba, pero no me lo creía. Nosotros teníamos esto previsto, un plan A era Segunda y el plan B, Primera División. Todo está estructurado", aseguró tras un encuentro que ya es historia del balompié malagueño.

Alegó que en Primera División será más fácil poder retener a los canteranos que puedan escuchar ofertas en las próximas semanas. E insistió en que ya hay mucho trabajo avanzado de cara al nuevo reto de militar en la máxima competición: "Estamos muy contentos y quiero trasladar mi enhorabuena a toda Málaga. El bloque es este que ha logrado el ascenso y ahora habrá que ver qué falta para jugar en Primera División, pero el director deportivo lo tiene todo pensado. Los derechos deportivos subirán porque hemos ascendido tres equipos con mucho tirón".

Incidentes previos

Fue una final por el ascenso especialmente complicada en las horas previas al inicio del encuentro en Almería. José María Muñoz vivió en primera persona la tensión durante la llegada del autobús del Málaga CF al UD Almería Stadium. El administrador judicial estuvo a punto de sufrir daños personales cuando el lanzamiento de objetos rompió varias lunas: "La primera piedra me ha dado donde tengo la cara y me he asustado mucho".

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El encuentro se tuvo que retrasar media hora como consecuencia de estos incidentes. Muñoz no entró en muchos detalles sobre las explicaciones recibidas, acerca de esa tensión que la expedición blanquiazul sufrió de manera muy directa: "No coincidir con el autobús del Almería es la razón que nos dan para tenernos 40 minutos parados en la autovía y en las cercanías al estadio".