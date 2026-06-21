Celebración
Rúa del Málaga CF: ¿cuándo celebra el club su ascenso a Primera División?
Francisco de la Torre confirmó desde Almería que será el lunes por la tarde el encuentro multitudinario con los aficionados
Después del ascenso y en plena nube de celebraciones después del ascenso del Málaga CF a Primera División, hay una pregunta que se repite: ¿cuándo se va a celebrar la rúa de celebración con el autobús de los grandes héroes?. Ha sido Francisco de la Torre, presente en el UD Almería Stadium, quien ha dado la respuesta y ha confirmado que tendrá el lunes por la tarde.
"La organización por parte del club me ha pedido que sea el lunes por la tarde el encuentro más oficial", reconocía el alcalde de Málaga en sus primeras declaraciones después del ascenso a Primera División en Almería, oficializando que este domingo habrá 'descanso' y vía libre para ver seguir el encuentro de España contra Arabia Saudí este domingo, a partir de las 18.00 horas, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.
Recorrido
"Visitará el Cautivo, no sé si la Divina Pastora. La visita del Ayuntamiento también será el lunes por la tarde", añadió. Reconoció incluso que será una celebración muy similar a la que se celebró en junio de 2024 con el ascenso a Segunda División. "El horario exacto se dirá mañana -este domingo, pero será por la tarde".
Si Málaga se volcó para protagonizar imágenes inolvidables, los lazos se han multiplicado en los últimos meses con una plantilla que ha generado un apego impresionante. La afición terminará de celebrar a altas horas de la madrugada. Habrá quien se lance a la calle incluso por la tarde. Sin embargo, no será hasta el lunes por la tarde cuando equipo y afición tengan su gran encuentro por las calles de la ciudad.
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