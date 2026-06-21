Celebración
Málaga se echó a la calle para celebrar el ascenso de su equipo a Primera División
La madrugada fue muy larga en la capital de la Costa del Sol y en muchos municipios de la provincia, tras el ascenso de los de Juanfran Funes a la máxima categoría
Fue sonar el pitido final en el UD Almería Stadium y desatarse la locura en Málaga y provincia. El ascenso del Málaga CF a Primera División provocó una catarata de emociones que inundaron las calles de la capital y de buena parte de la provincia.
Miles y miles de aficionados del Málaga CF, que no viajaron a Almería y vieron el partido en bares, en sus casas o en peñas con amigos, se "tiraron" a la calle para festejar un ascenso que el pasado mes de noviembre parecía una utopía y que este 20 de junio se ha hecho realidad.
Bufandas, camisetas, todo tipo de merchandising, humo y mucha pasión. Fue el cóctel perfecto en una Málaga que no durmió esta madrugada de domingo esperando a sus jugadores a su llegada a Martiricos, directos desde Almería.
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