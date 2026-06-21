¿Que Primera se dejó el Málaga en 2018 y qué Primera se reencontrará en agosto?

El Málaga CF vuelve a Primera División. Ocho años después de su último descenso, el club blanquiazul recupera su sitio en la élite y se reencontrará con una Liga muy diferente en algunas cosas, pero sorprendentemente parecida en su fotografía general. La Primera que dejó en la temporada 2017/18 y la que se encontrará el próximo agosto en la 2026/27 comparten buena parte de sus protagonistas. Cambian los contextos, las jerarquías, los estados de forma y hasta la realidad económica de muchos clubes, pero el esqueleto del campeonato sigue siendo reconocible.

Aquel Málaga de 2017/18 se despidió de Primera como colista, con solo 20 puntos y con el descenso consumado varias jornadas antes del final. Fue el cierre doloroso de una década consecutiva entre los grandes, la etapa más prolongada del club en la élite. Ahora, el regreso llega después de un camino mucho más duro de lo imaginado: años en Segunda, caída a Primera Federación, resurrección en Tarragona, retorno al fútbol profesional y un nuevo salto que cambia por completo el horizonte deportivo, social y económico de la entidad.

Último descenso del Málaga a Segunda División. / LaLiga

La Liga 2017/18: el último recuerdo en Primera

La Primera que dejó el Málaga en 2018 tuvo al Barcelona como campeón. Era una Liga con Messi todavía como gran figura del campeonato, con el Camp Nou como centro del dominio azulgrana y con un Málaga CF instalado en el sufrimiento casi desde el arranque. En aquella temporada, compartían categoría con el equipo blanquiazul el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla, Getafe, Eibar, Girona, Espanyol, Real Sociedad, Celta, Alavés, Levante, Athletic Club, Leganés, Deportivo de La Coruña y Las Palmas. Los tres descendidos fueron Deportivo, Las Palmas y Málaga. Tres clubes históricos o de fuerte arraigo que cerraron por abajo una Liga que para el malaguismo quedó asociada al fin de una era.

Los 16 equipos que repiten en el mapa

La gran conclusión de la comparación es que 16 de los 20 clubes de aquella Primera 2017/18 estarán también en la próxima Liga 2026/27. Repiten Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla, Getafe, Espanyol, Real Sociedad, Celta, Alavés, Levante, Athletic Club, Deportivo de La Coruña y el propio Málaga CF.

El dato habla de una Primera con mucha continuidad estructural. Algunos han vivido viajes de ida y vuelta, como el Deportivo o el Málaga. Otros han pasado por descensos recientes y regresos rápidos, como el Levante o el Espanyol. Y varios se han mantenido como parte estable de la élite, caso de los tres grandes, Athletic, Real Sociedad, Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia, Celta, Getafe o Alavés.

LaLiga | CD Leganés - Málaga CF / LaLiga

Los cuatro que ya no estarán

Respecto a aquella Liga que el Málaga dejó atrás, hay cuatro ausencias claras en la comparación: Eibar, Girona, Leganés y Las Palmas. El Eibar era entonces un equipo plenamente asentado en Primera, hasta el punto de terminar noveno en la 2017/18, por delante incluso del Girona, que vivía una de sus temporadas más brillantes en la élite.

Tampoco estará el Leganés, que en 2017/18 logró la permanencia como decimoséptimo clasificado, justo por encima del descenso. Y se cae también Las Palmas, que compartió descenso con el Málaga aquella temporada y que en este nuevo mapa queda fuera de la fotografía. Son cuatro nombres que ayudan a medir cómo ha cambiado el paisaje: clubes que entonces formaban parte de la rutina de Primera y que ahora no estarán en el regreso blanquiazul.

Los nuevos rivales respecto a 2018

En el otro lado aparecen cuatro equipos que no estaban en la Liga 2017/18 y que sí formarán parte de la 2026/27: Racing de Santander, Osasuna, Rayo Vallecano y Elche. No son clubes nuevos en Primera, pero sí novedades respecto al último recuerdo del Málaga en la élite.

Imagen del Elche-Osasuna de esta temporada / Pablo Miranzo / EFE

El caso del Racing tiene un componente especialmente simbólico. Regresa muchos años después a Primera y lo hace como campeón de Segunda. Osasuna, por su parte, representa la estabilidad de un club que ha sabido consolidarse en la máxima categoría. El Rayo añade el regreso de un clásico incómodo, competitivo y con una identidad muy marcada. Y el Elche completa esa nueva lista de rivales que el Málaga no tuvo en su última temporada entre los grandes.

Una Primera menos desconocida de lo que parece

El Málaga vuelve, por tanto, a una Liga cambiada, pero no extraña. De los 20 equipos, 16 ya estaban allí cuando el club cayó por última vez. La diferencia está en el punto de partida. En 2017/18, el Málaga era un equipo agotado, sin reacción y condenado desde muy pronto. En 2026/27, regresa desde la ilusión, con una afición reenganchada, una ciudad volcada y la sensación de haber sobrevivido a uno de los tramos más duros de su historia reciente.

Noticias relacionadas

David Larrubia celebra su gol en Almería. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La Primera que se dejó el Málaga fue la de una despedida amarga. La que se encontrará ahora es la de una segunda oportunidad. Con muchos viejos conocidos, cuatro caras distintas y un reto mayúsculo: demostrar que el regreso no es solo un premio, sino el inicio de una nueva etapa de un club y un proyecto asentado en la elite.