Sexto ascenso del Málaga CF en su historia

El Málaga CF lo volvió a hacer. El equipo blanquiazul logró este sábado el ascenso en Almería, su sexto salto de categoría desde que compite bajo su actual denominación. Y no es una página cualquiera. Es el regreso a Primera División, el lugar que el malaguismo ha seguido mirando de reojo desde la distancia, con nostalgia, paciencia y una fe puesta a prueba demasiadas veces.

Esta noche mágica vivida en el Almería Stadium se une a otras 5 fechas inolvidables que ya son parte de la historia más gloriosa del club blanquiazul.

El Málaga CF ascendió a Primera División tras ganar en el estadio del UD Almería por 1-2. / EFE / Jorge Zapata

1994/95: primer ascenso del Málaga CF

El primer salto llegó en la temporada 1994/95. El equipo, dirigido por Antonio Benítez, compitió en Tercera División y firmó una campaña de enorme autoridad, sin perder un solo partido durante la fase regular. La liguilla de ascenso, sin embargo, no fue un paseo. Puertollano, Isla Cristina y Jerez de los Caballeros pusieron a prueba a un Málaga todavía en construcción, pero ya cargado de identidad. El objetivo se logró el 25 de junio de 1995, con el ascenso a Segunda División B.

Aquella temporada dejó nombres propios como Kiko Aranda, Basti o Toño, goleadores de un equipo que puso la primera piedra del club moderno.

1997/98: la carambola que devolvió al Málaga al fútbol profesional

Tres años después llegó una de las tardes más recordadas de La Rosaleda. El Málaga de Ismael Díaz necesitaba una combinación casi imposible en la última jornada de la liguilla de ascenso a Segunda División: ganar al Terrassa por tres goles de diferencia y esperar que el Talavera no venciera al Beasain.

Ocurrió todo. La Rosaleda empujó, el equipo respondió y Pablo Guede firmó una actuación legendaria con un ‘hat-trick’ en el 4-1 ante el conjunto catalán. El empate del Talavera en Beasain completó la carambola. El Málaga CF regresaba al fútbol profesional el 28 de junio de 1998 y cerraba una etapa dura en la categoría de bronce.

1998/99: de Segunda a Primera en solo un año

El ascenso de 1998 no fue el final del viaje, sino el impulso definitivo. El Málaga, ya en Segunda División, apostó por Joaquín Peiró y construyó un equipo ambicioso, con Catanha como gran referencia ofensiva. La temporada empezó con dudas, pero terminó convertida en una exhibición de fútbol, personalidad y pegada.

Joaquín Peiró, manteado por sus jugadores. / La Opinión

El 30 de mayo de 1999, La Rosaleda vivió un día histórico. El Albacete se adelantó muy pronto, pero el Málaga remontó con goles de Francis Bravo, Edgar y Agostinho para ganar 3-2 y certificar el ascenso a Primera División. El equipo acabó campeón de Segunda y devolvió a la ciudad a la élite del fútbol español diez años después.

2007/08: el ascenso del ‘Todos juntos podemos’

El cuarto ascenso tuvo un aroma distinto. Llegó después de años complicados, con el club en una situación económica delicada y con Fernando Sanz al frente de una entidad que necesitaba volver a levantarse. Juan Ramón Muñiz armó una plantilla competitiva, humilde y comprometida, con jugadores como Goitia, Weligton, Jesús Gámez, Apoño, Eliseu, Baha o Antonio Hidalgo.

Hidalgo celebra uno de los goles que valieron el último ascenso a Primera antes del de este sábado en Almería. / La Opinión

El Málaga permaneció toda la temporada en puestos de ascenso, pero tuvo que sufrir hasta el final. El 15 de junio de 2008, en La Rosaleda, un doblete de Antonio Hidalgo ante el Tenerife desató la fiesta. El lema “Todos juntos podemos” se convirtió en realidad. El Málaga regresaba a Primera con 72 puntos y como segundo clasificado, solo por detrás del Numancia.

2023/24: Tarragona y el milagro de Antoñito Cordero

El quinto y último ascenso hasta este curso fue uno de los más emocionantes de la historia blanquiazul. El Málaga había caído a Primera Federación y necesitaba recuperar cuanto antes el pulso del fútbol profesional. Lo hizo a través del play off, con Sergio Pellicer al mando y una afición que convirtió cada partido en una cuestión de supervivencia sentimental.

La noche definitiva llegó en Tarragona. El Nàstic llegó a ponerse 2-0 en la prórroga y el ascenso parecía perdido, pero el Málaga se negó a rendirse. Dioni recortó distancias y, en el último suspiro, Antoñito Cordero apareció en el área para marcar el 2-2 que devolvía al equipo a Segunda División. Fue el gol del minuto eterno, el tanto que cambió una generación y que volvió a demostrar que el Málaga nunca se explica del todo sin la épica.

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2025/2026: el ascenso de Funes y los bichos

Este sábado, en Almería, el Málaga CF añadió un nuevo capítulo a esa galería de ascensos. Los goles de Chupe y de Larrubia ya son historia del malaguismo. Fue una noche mágica. La del sexto ascenso y ojalá que sea ya el último porque el Málaga CF se asiente definitivamente en la elite. El Málaga CF está de vuelta en Primera División. ¡Felicidades!