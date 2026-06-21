Tatuajes, teñidos y cortes de pelo: promesas cumplidas de Funes y jugadores del Málaga CF

El Málaga CF late con fuerza de nuevo. Vuelve a Primera División, ocho años después, para devolverle a la ciudad y toda una provincia el lugar que se merecen. La efeméride de este sábado quedará grabada a fuego para siempre, también en la piel. Así se ha podido comprobar este domingo, al observar cómo Juanfran Funes cumplía una de las promesas unidas a un posible ascenso: ya tiene a "Los bichos" tatuados en su piel.

El roteño Adrián Niño era el encargado de tomar la instantánea que queda igualmente grabada a fuego para siempre. El míster lojeño sentado de manera paciente mientras que el tatuador con taller en Nerja Emilio Fernández (no confundir con el jefe de Deportes de La Opinión de Málaga) elaboraba una nueva obra de arte en uno de los brazos del técnico.

Detalle de lo que Emilio Fernández fue capaz de plasmar sobre la piel del técnico lojeño Juanfran Funes. / L. O.

A medio pelar

Para los recuerdos de un fin de semana que se une ya a la historia del Málaga CF, la del corte de pelo de Carlos Dotor. En el mismo vestuario empezaron sus compañeros a rasurarle al cero la cabeza, con la particularidad que todos se trasladaron a la sala de prensa del estadio almeriense, hasta interrumpir la conferencia de Funes, y el trabajo en la cabellera del madrileño había quedado a medio hacer.

Es también anecdótica esa situación, con Dotor a medio pelar cuando la plantilla celebró de manera ruidosa y ante los propios periodistas su ansiado ascenso. En el anecdotario se escapan multitud de guiños hacia esas promesas ya cumplidas. Quedarán otras para la intimidad, como la visita a algún que otro protagonista de la Semana Santa de Málaga.

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Otro de los jugadores que cumplió con lo pactado de antemano fue Aarón Ochoa. / L. O.

A lo Karol G

Pero por lo pronto, a través de las redes sociales, y con la vista puesta en cómo aparecerán este lunes a los ojos de millones de personas con motivo de la cadena de actos programados, en horario de tarde, Diego Murillo o Aarón Ochoa han podido mostrar de antemano cómo les queda el teñido de pelo en rosa al más puro estilo de Karol G.