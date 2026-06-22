Así ha cambiado el mundo desde que descendió el Málaga CF en 2018 hasta el ascenso en Almería de este 2026: una pandemia, guerras, cambios de gobierno, desastres climáticos...

El Málaga CF descendió a Segunda División el 19 de abril de 2018 en el Ciutat de Valencia. Aquella noche, una derrota ante el Levante puso fin a una década consecutiva en Primera y abrió una etapa que el malaguismo nunca imaginó tan larga, tan dura ni tan llena de curvas. El club bajó a Segunda, cayó después a Primera Federación, tocó fondo, resucitó en Tarragona, volvió al fútbol profesional y este sábado 20 de junio de 2026 ha cerrado el círculo en Almería con un ascenso que devuelve al equipo blanquiazul al lugar que perdió hace más de ocho años.

Efemérides

Entre una fecha y otra no solo ha cambiado el Málaga CF. Ha cambiado también el mundo. La vida que existía en abril de 2018 parece, vista desde hoy, casi de otra época. No habíamos pasado por la pandemia, no había mascarillas en la memoria colectiva, la inteligencia artificial no formaba parte de las conversaciones diarias, Isabel II seguía en el trono británico, Francisco seguía al frente de la Iglesia católica y Europa no había vuelto a sentir tan cerca una guerra de gran escala como la de Ucrania. Mientras el Málaga CF intentaba reconstruirse, la historia avanzaba sin parar...

19 de abril de 2018: el Málaga cae a Segunda

El punto de partida de toda esta nueva etapa mundial fue aquella noche amarga en Valencia. El Málaga descendió matemáticamente a Segunda División después de perder ante el Levante y cerró de golpe su etapa más larga y reconocible en la élite. Para el malaguismo fue una herida deportiva y sentimental. Se acababa una década de Primera, de noches europeas todavía recientes en la memoria y de una identidad que empezaba a resquebrajarse.

Último descenso del Málaga a Segunda División. / LaLiga

1 de junio de 2018: España cambia de presidente

Apenas mes y medio después, España vivió una sacudida política inédita. La moción de censura contra Mariano Rajoy salió adelante y Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Fue la primera moción de censura triunfante de la democracia española. Mientras el Málaga empezaba a asumir su nueva realidad en Segunda, el país abría una etapa política distinta, marcada por la fragmentación parlamentaria y los gobiernos de coalición.

Enero de 2019: Andalucía cambia de ciclo

En Andalucía, el tablero también se movió como no lo había hecho en casi cuatro décadas. El PSOE salió del Gobierno de la Junta tras 36 años y Juanma Moreno, del PP, se convirtió en presidente. Fue un cambio histórico en la política andaluza, el inicio de una nueva etapa institucional en la comunidad. El Málaga, mientras tanto, seguía intentando encontrar el camino de regreso a Primera, todavía sin imaginar el largo viaje que le esperaba.

Juanma Moreno, presidente de Andalucía. / La Opinión

Marzo de 2020: el mundo se detiene por el coronavirus

El gran corte de época llegó con la pandemia. La COVID-19 paralizó el planeta, vació calles, cerró estadios, confinó a millones de personas y cambió para siempre la relación con la salud, el trabajo, la distancia social y el miedo. El fútbol también quedó suspendido en una realidad extraña, sin público y con la sensación de que todo lo conocido se había roto. El Málaga pasó por aquellos meses como tantos clubes: entre incertidumbre económica, deportiva y emocional.

24 de febrero de 2022: la guerra vuelve al corazón de Europa

Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania y Europa volvió a mirar de frente una guerra que alteró el equilibrio internacional. La seguridad, la energía, los precios, la política exterior y el miedo a una escalada marcaron los años siguientes. Mientras el mundo se reorganizaba alrededor del conflicto, el Málaga seguía peleando por no perder pie en una categoría que cada vez se le hacía más cuesta arriba.

8 de septiembre de 2022: muere Isabel II

La muerte de Isabel II cerró una etapa simbólica de más de 70 años de reinado. Reino Unido y buena parte del mundo despidieron a una figura que había atravesado generaciones enteras. Fue otro recordatorio de que el tiempo corría a una velocidad enorme. Para el Málaga, aquel 2022 formaba parte de una etapa gris, lejos ya de la Primera que había abandonado cuatro años antes.

8/9/2022. La reina de Inglaterra Isabel II muere a los 96 años y se celebra un solemne funeral de Estado en su memoria. / La Opinión

30 de noviembre de 2022: irrumpe la inteligencia artificial generativa

El lanzamiento público de ChatGPT simbolizó la entrada masiva de la inteligencia artificial generativa en la vida cotidiana. En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una cuestión tecnológica a instalarse en empresas, colegios, universidades, medios de comunicación y conversaciones familiares. Ha cambiado la manera de escribir, buscar, trabajar y debatir sobre el futuro. El mundo aceleraba; el Málaga, en cambio, estaba a punto de caer todavía más abajo.

2023: Gaza vuelve a sacudir la geopolítica mundial

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza abrieron una de las crisis humanitarias y diplomáticas más graves de los últimos años. Las imágenes del conflicto volvieron a dividir al mundo, a llenar calles de protestas y a colocar Oriente Próximo en el centro de la agenda internacional. En Málaga, el club vivía ya una de sus etapas más delicadas, con la afición intentando sostener desde la grada lo que el campo no siempre devolvía.

2024: la DANA de Valencia golpea a España

La DANA de octubre de 2024 dejó una de las mayores tragedias naturales de la España reciente, con más de 200 fallecidos y una devastación enorme en la Comunidad Valenciana. Fue una catástrofe que marcó al país y abrió un debate profundo sobre prevención, emergencias y gestión pública. Ese mismo año, el Málaga había vuelto al fútbol profesional después de la noche inolvidable de Tarragona. Empezaba otra reconstrucción.

Imagen de los efectos de la DANA de Valencia. / EFE

2024: Trump vuelve a la Casa Blanca

En Estados Unidos, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 y logró un segundo mandato no consecutivo. Curiosamente, Trump era presidente de EEUU aquella noche que el Málaga descendió en 2018 igual que lo es ahora, en el ascenso a Primera. Su regreso confirmó que el trumpismo seguía siendo una fuerza central en la política estadounidense y volvió a tener impacto inmediato en la agenda internacional. El mundo entraba en otra fase de incertidumbre mientras el Málaga empezaba a acercarse, poco a poco, al sueño que parecía imposible.

2025: muere el papa Francisco y llega León XIV

La muerte del papa Francisco en abril de 2025 cerró una etapa de enorme impacto simbólico para la Iglesia católica. Semanas después, el Vaticano eligió a León XIV como nuevo pontífice. Fue otro relevo histórico en estos ocho años de cambios acelerados, otra señal de que casi nada permanecía igual desde aquella noche de 2018 en la que el Málaga cayó a Segunda.

El Málaga CF ascendió el sábado en Almería. / LaLiga

20 de junio de 2026: el Málaga vuelve a Primera

El viaje terminó este sábado en Almería. O, quizá, empezó de nuevo. El Málaga ganó 1-2, con goles de Chupe y David Larrubia, y regresó a Primera División ocho años después. El mundo de 2026 no se parece demasiado al de 2018. El Málaga tampoco. El que cayó en Valencia era un club agotado, roto por dentro y condenado por una temporada triste. El que vuelve desde Almería es un equipo reconstruido desde la cantera, la fe y una afición que nunca terminó de soltarlo. La historia cambió ahí fuera. Y, por fin, también cambió para bien dentro de las paredes de Martiricos. ¡Bienvenidos todos a una nueva era!