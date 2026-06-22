Ascenso
Algunos jugadores del Málaga CF amanecen de fiesta con la afición en la Fuente de Colores
Chupe, Jauregi, Dani Sánchez, Ramón, Lobete, Niño y Pastor se acercaron al malaguismo para seguir celebrando el ascenso a Primera División
Málaga sigue de fiesta... y lo que queda aún. El Málaga CF ha vuelto a Primera División con un ascenso imposible durante en el mes de noviembre y que ha derrotado en junio a transatlánticos como Las Palmas y Almería. Por eso, cada hora de celebración merece la pena, incluso a las 07.00 horas, cuando se encontraron parte de la plantilla y la afición en la Fuente de Colores.
Fiesta improvisada
La plantilla blanquiazul siguió este domingo con su particular recorrido de celebración. Tuvieron una comida en una finca de Alhaurín de la Torre y por la noche volvieron a tener una fiesta privada. Sin embargo, a medianoche, empezaron a aparecer en redes sociales algunos mensajes como este, publicado por Lobete, por parte de los jugadores: "Quien tenga huevos, a las 7am (22 de junio) en la fuente de colores, Teatinos".
Y la afición, agradecida con los suyos, no faltó a la cita para estar lo más cerca posible de los grandes héroes. Chupe, Jauregi, Dani Sánchez, Ramón, Lobete, Niño y Pastor fueron los jugadores que compartieron un rato con la afición recordando todos los grandes cánticos de esta temporada inolvidable.
Rúa
La fiesta más esperada llegará esta tarde con la gran rúa de celebración por el ascenso a Primera. El equipo recorrerá las calles de la ciudad a partir de las 17.45 horas aproximadamente. Partirá desde La Rosaleda y tendrá como paradas una ofrenda al Cautivo en la iglesia de San Pablo, Diputación (plaza de la Marina), el Ayuntamiento y finalizará en la iglesia de la Divina Pastora con la Patrona del Deporte.
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