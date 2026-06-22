Málaga CF: del descenso en noviembre a un histórico ascenso a Primera División en junio

El Málaga CF va a jugar la temporada 2026/27 en Primera División. Aún impresiona pensarlo y escribirlo porque fue y ha sido un camino tan difícil que solo el futuro y la historia valorarán, como realmente merece, lo que han hecho Funes y 'los bichos' para llegar a este final de junio con una de las 20 plazas confirmadas de LaLiga EA Sports. Un camino, precisamente, que en noviembre atravesaba un momento crítico como era estar en puestos de descenso y que ahora termina en la gloria.

LaLiga Hypermotion, que ya es pasado en Martiricos, es capaz de inclinar la balanza hace cualquier lado. Hay partidos que cambian temporadas y decisiones con un resultado inimaginable como fue la difícil destitución de Sergio Pellicer y la llegada de Juanfran Funes, ejemplo del modelo que trajo Loren Juarros al club y que ha llevado al Málaga CF a Primera División tres años después de estar en Primera Federación.

Sergio Pellicer dejó una semilla importante para el ascenso. / Álex Zea

Etapa de Pellicer

Lo cierto es que los blanquiazules empezaron el curso como un tiro, siendo líderes por momentos mientras el resultado marcaba la victoria contra el Granada en la jornada 4. Aquello acabó en empate (2-2) y fue el inicio de una racha de cinco partidos seguidos sin ganar, salvados después por un triunfo ante el Deportivo de La Coruña en La Rosaleda, pero sin más balón de oxígeno hasta que la derrota en el campo de la Cultural Leonesa acabó con el puesto del segundo entrenador con más partidos en la historia de Martiricos.

No obstante, aquel 1-0 marcó un punto de inflexión con un cambio de rumbo en el banquillo. La incertidumbre era absoluta y la apuesta de altísimo riesgo: el entrenador del filial que tenía al equipo como último clasificado en Segunda Federación. Funes, que no había debutado aún en el fútbol profesional, tenía que hacerse cargo de un Málaga CF que vio en poco más de un mes cómo se caía del play off de ascenso al abismo.

Llegada de Funes

Tal fue ese abismo que la nueva etapa empezaba desde la 20ª posición contra el Mirandés. Si la presión social era absoluta, nadie se atrevía a mirar la clasificación. En apenas unos meses se había pasado de aquel ilusionante 3-1 al Betis en el Trofeo Costa del Sol a estar en puestos de descenso, pero la suerte empezó a cambiar. Einar Galilea emergió como héroe para marcar el 3-2 en los segundos finales del encuentro en La Rosaleda y volver a ganar.

Que nadie se equivoque, no fue un camino de rosas desde el principio. El nuevo Málaga CF de Funes enlazó un 1-1 en Valladolid, la eliminación de Copa contra el Talavera y otro 1-1 ante el Zaragoza, esta vez encajando en el tiempo de descuento.

La llegada de Funes cambió la historia del Málaga CF. / LaLiga

Las dudas se hicieron palpables en el entorno de Martiricos, pero una segunda parte inolvidable en Albacete fue el principio de algo muy grande: seis victorias consecutivas, volviendo ser fiable fuera de casa, para llegar a la jornada 23 como tercer clasificado. ¡Dos meses después del cambio de entrenador!

A partir de entonces, llegó a nuestras vidas el apodo de 'los bichos' con el que Funes renombró a sus jugadores. El equipo volvía a ser reconocible, ganaba sin distinción como local o como visitante y tuvo que afrontar lesiones durísimas, y todas a la vez, como las de Dani Lorenzo, Larrubia y Dotor. Además, en un mes de abril en el que hubo que jugar contra Andorra, Dépor, Las Palmas, Almería, Castellón y Eibar.

Tramo final

Hubo quien se atrevió a asegurar que el Málaga CF no iba a salir vivo de ese tramo del calendario. No fue fácil porque la derrota contra los de Pablo Hernández volvía a dejar después de mucho tiempo a los blanquiazules fuera del play off. No obstante, otra segunda parte memorable en Ipurúa y un final del camino triunfal dejaron a los de Martiricos en las eliminatorias por el ascenso como cuarto clasificado.

Primero, ante Las Palmas, uno de los tres rivales que venían descendidos de Primera y con mucha experiencia en este tipo de partidos. Después, ante el Almería, al que le valía acabar empatados al término de los 120 minutos del partido de la vuelta y cuyo objetivo era haber subido directamente en la temporada regular.

Ascenso

El final del camino nos lo sabemos todos y no lo olvidaremos nunca. El Málaga CF ha firmado una de las grandes historias del fútbol español. Ahora todos admiran el modelo de Martiricos y el proceso con el que ha vuelto a Primera División. Ni el más ilusionado podía imaginar en noviembre que íbamos a acabar aquí.