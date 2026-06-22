El Málaga CF, presente durante el encuentro de España en Atlanta

No esperaban los aficionados españoles congregados para presenciar el segundo partido de España en el Mundial que el Málaga CF fuese protagonista sólo horas después de conseguir su regreso a Primera División. No es que se hubiese podido pintar en cuestión de horas, como algunos llegaron a preguntarse en redes, un mural gigante en los accesos al Mercedes-Benz Stadium.

La campaña promocional Málaga Loves Atlanta, impulsada por la Diputación y el Ayuntamiento de la capital, va a permanecer activa durante tres años en la ciudad estadounidense con una audiencia potencial de más de 8 millones de personas al año. Y muchos de los seguidores que vivieron en directo la goleada ante Arabia Saudí pudieron inmortalizarse con emblemas de la ciudad y del equipo que el sábado ganó por 1-2 en Almería para retornar, ocho años después, a la máxima categoría del fútbol español.

Lalone y Kato

La intervención artística urbana ubicada en el paso elevado de acceso al recinto deportivo tiene más de 35 metros de longitud y hasta 4,5 metros de altura. Está incluida esta acción promocional en la iniciativa De Gálvez 250. Y se trata de una iniciativa coordinada por el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga y el organismo Turismo Costa del Sol dependiente de la Diputación. Los encargados de diseñar el mural son los artistas urbanos Eduardo Luque "Lalone" y Fabián Bravo "Kato".

El lugar elegido permite que los aficionados que siguen a los Atlanta Falcons de la NFL, la principal competición de fútbol americano en la ciudad, o los del Atlanta United FC, puedan redescubrir o cononcer por primera vez emblemas de la Costa del Sol como el propio Málaga CF.

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Símbolos locales

También se observa el escudo del Ayuntamiento de la ciudad -el City Seal con el ave fénix-, así como el diseño antiguo y actual de los trenes MARTA, la torre del reloj del Morris Brown College, el Mercedes-Benz Stadium y varios rascacielos característicos de la ciudad. Junto a ellos el mural integra otros iconos malagueños ya habituales como los espetos, la Catedral de Málaga, el Centre Pompidou o la figura de Picasso pintando una de sus obras. Antes de la intervención en Atlanta ya se desarrollaron acciones similares en ciudades como Múnich, Basilea, Miami, Shanghái o Seúl.