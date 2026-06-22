El ascenso a Primera División del Málaga CF en solo 10 palabras

La temporada 2025/26 del Málaga CF quedará grabada en la memoria del malaguismo como una historia de reconstrucción, identidad y recompensa. Tras años de dificultades, incertidumbre y golpes deportivos y extradeportivos, el equipo encontró el camino de vuelta gracias a una mezcla de trabajo, carácter y una conexión inquebrantable con su afición.

El ascenso no puede explicarse únicamente a través de resultados o clasificaciones. Fue una campaña marcada por nombres propios, símbolos y momentos que ayudaron a construir un relato colectivo. Estas diez palabras resumen algunas de las claves que hicieron posible el regreso de los de Martiricos al lugar que perseguía desde hacía ocho años.

1. Funes

El técnico de Loja fue la gran referencia del curso. Su capacidad para transmitir confianza al grupo, gestionar los momentos de presión y dotar al equipo de una identidad reconocible resultó fundamental para alcanzar el objetivo. Llegó con el Málaga CF empatado con el descenso para escribir uno de los giros más meritorios de toda la historia del fútbol español.

El Málaga CF asciende a Primera División tras ganar en el estadio del UD Almería por 1-2. / EFE / Jorge Zapata

2. Bichos

Más que un apodo, los "Bichos" representan el espíritu competitivo de una plantilla que nunca dejó de creer. Un grupo comprometido, trabajador y dispuesto a sacrificarse por el escudo en cada partido. Jugadores que, en su gran mayoría, alcanzaron el primer equipo después de pasar por la cantera. Que antepusieron el "nosotros" al "yo". Sienten los colores y se nota. Son malagueños (no todos) y malaguistas (todos).

3. Rosaleda

El templo del malaguismo volvió a convertirse en un factor diferencial, que no dejó de superarse en asistencia. Cada encuentro como local estuvo marcado por un ambiente especial que empujó al equipo en los momentos más difíciles y celebró cada paso hacia el ascenso. Se queda pequeña porque el sentimiento es masivo, pero siempre será un lugar enorme.

FOTOS | La afición despide al Málaga CF en su viaje a Almería / Álex Zea / LMA

4. Malaguismo

La afición fue el alma de la temporada. Su apoyo incondicional, tanto en casa como a cientos de kilómetros, sostuvo al equipo durante todo el curso y reforzó el sentimiento de pertenencia que rodeó e impulsó al club. Recibimientos que dejaron imágenes para la hemeroteca histórica de los de Martiricos. Cánticos que resonaron en miles de gargantas. Lágrimas y risas que fueron inspiración. Son la base, sin ellos no habría sido posible.

5. Almería

El escenario donde se culminó el sueño. La ciudad y el rival quedarán para siempre ligados al recuerdo del ascenso a Primera División después de ocho turbulentos años, el momento en el que todo el esfuerzo realizado durante la temporada obtuvo su recompensa. La ciudad indálica se vio teñida de blanquiazul por unos 5.000 seguidores boquerones que antepusieron el apoyo al equipo antes que ver el duelo. Horas bajo importante calor que se aguantaron con fiesta, hermandad y fe.

6. Ascenso

Impensable meta al inicio del curso e incluso en noviembre. El premio a meses de trabajo, constancia y compromiso y, sobre todo, superación. El punto final perfecto para una campaña inolvidable y el reencuentro con un lugar que nunca se debió abandonar.

7. Roca

El himno, aunque no el oficial, de este curso fue "La vida loca". "Obsesión" de todo aquel que escuchase el cántico estrella. Adoptado de la afición de la Curva Sud del Raja Casablanca marroquí mete, además, referencias de lugares propios de la entidad malaguista como La Rosaleda y la zona de La Roca, cerca del estadio, donde los aficionados se encuentran durante las previas y los postpartidos.

8. Personalidad

El conjunto blanquiazul demostró carácter en los escenarios más complicados. Supo competir bajo presión, levantarse tras los contratiempos y mantener su estilo incluso cuando más apretaba la temporada. Sin especulación y con mucho atrevimiento. Disfrutando del fútbol en primera persona y haciendo disfrutar al que lo ve. Sigas al equipo que sigas, imposible no haberte divertido viendo al Málaga CF de Juanfran Funes.

9. Resurrección

La campaña simbolizó el renacer de un club que venía de años convulsos. Más allá de lo deportivo, el ascenso representó la recuperación de la ilusión y la esperanza progresiva de toda una afición que, en la propia campaña, llegó a temer por el descenso. El camino que muestra que la superación está en unos mismos y que "juntos somos invencibles".

10. Fe

La palabra que mejor resume el camino recorrido, junto a coraje y corazón. Fe de los jugadores, del cuerpo técnico y de miles de aficionados que nunca dejaron de creer que el Málaga CF volvería a levantarse y a celebrar un ascenso histórico. Quizá pocos se esperaban que fuese a ser este año al inicio del mismo, sin embargo, la convicción y la lealtad fueron guías. Nunca se deja de creer.