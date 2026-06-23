Los otros héroes del ascenso del Málaga CF a Primera División

Funes y 'los bichos' llevan varios días ocupando multitud de líneas en la prensa nacional, admirados por el ascenso a Primera División después del decisivo 1-2 en Almería. Han escrito una de las grandes páginas del fútbol español al ser los grandes protagonistas del escenario después haber devuelto a un histórico como el Málaga CF a la máxima categoría tras ocho años de espera. Sin embargo, y por suerte, hay mucho más.

En estos dos años de travesía por LaLiga Hypermotion, después del naufragio en Primera Federación, el club ha maximizado sus recursos para que la gloria sea posible otra vez. Desde la dirección deportiva, pasando por la gestión económica hasta la afición. Este logro de volver a Primera es de los jugadores y del cuerpo técnico, pero también del malaguismo, Loren Juarros, Kike Pérez y José María Muñoz.

Afición

Se estudiará en los libros de historia el año que ha protagonizado el malaguismo. No sorprende, pero no por ser costumbre tiene que ser menos valorado. Ya no es que sea solo el pulmón de La Rosaleda, es que también lo ha sido en cada estadio que ha recorrido el Málaga CF esta temporada. Desde los más de 100 que había un frío lunes de noviembre en el Reino de León hasta los más de 4.000 que se plantaron en Almería sin entrada para celebrar el ascenso a Primera.

Han encontrado a un grupo de malagueños y malaguistas que sienten tanto el escudo como la afición, y el malaguismo se ha volcado durante todo el año, cuando las cosas eran complicadas y cuando la felicidad era obligatoria. Han podido disfrutar de una segunda mitad de campaña inigualable, han protagonizado tres recibimientos inolvidables y ahora les queda el regalo de volver a estar con los suyos en la máxima categoría. ¡Ocho años después! No olvidarán ni un solo segundo de este año.

Loren Juarros

El arquitecto por excelencia del Málaga CF. Llegó a Martiricos en el verano de 2023, obligado a reconstruir el equipo después del descenso a los infiernos de Primera RFEF, y ha plantado al equipo blanquiazul en Primera División solo tres años después. Mucho se ha hablado, y con razón, del proceso de transformación que realizó en la Real Sociedad y va por el mismo camino aquí en La Rosaleda, renovando a gran parte de 'los bichos' durante el proceso.

Lo ha comentado varias veces, él va a ir hasta el final con su modelo de como entiende el fútbol y es el que ha implementado para regresar a la máxima categoría del fútbol español. Un equipo de Málaga, de gente de la casa con La Academia como eje principal, apoyado por jugadores experimentados en determinadas posiciones. Además, ha revolucionado la forma de entender el fútbol malagueño y ha potenciado las bases para reforzar la cantera.

Loren Juarros, Kike Pérez y Juanfran Funes en la renovación del director deportivo y el entrenador. / Málaga CF

Kike Pérez

Puede ser uno de los grandes protagonistas desde el silencio por su gestión desde dentro de los despachos. Puede pasar inadvertida su labor, algo más oscura, pero imprescindible en estos años del Málaga CF a nivel interno. Ha traído a numerosos patrocinadores y ha revitalizado el club desde distintos parámetros, también sociales, tras encontrarse en su llegada durante 2023 un ecosistema caído a base de desgracias.

Ha cambiado la realidad que se encontró como había hecho en varios clubes a lo largo de su carrera y ahora debe continuar el camino en Primera División. Será más fácil apuntar y recibir respuestas positivas desde el exterior a la hora de atraer desde fuera. La clave ha sido la gestión que ha realizado hasta el momento. Ahora le queda el reto de potenciar al Málaga CF con muchos más recursos.

José María Muñoz

El administrador judicial ha tenido una participación indirecta en lo que ha ocurrido sobre el césped, pero sí ha sido el gran responsable de mantener a salvo la economía del Málaga CF. Sostuvo al club en 2020 cuando estaba al borde de la desaparición, estuvo obligado a acometer recortes importantes en todos los estamentos de la entidad con el descenso a la tercera categoría y ahora tendrá el inmenso reto de gestionar una situación inédita para él, en la elite.

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Después de amarrar el cinturón durante muchos años y de realizar el pasado verano el primer fichaje pagado -400.000 euros de Adrián Niño- con él al cargo, José María Muñoz se encargará de controlar desde la cautela y la prudencia un nuevo panorama a nivel de fichajes e incorporaciones. Es evidente que estamos en buenas manos. Con él, con la afición, con Loren y con Kike.