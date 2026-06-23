Chupe entra en la historia de Segunda División con un registro goleador inédito en 57 años

Con apenas 21 años, Chupete ha firmado una temporada para la historia del Málaga CF. Pero el nombre de Carlos Ruiz Rubio no solo quedará grabado en la memoria del malaguismo. El delantero blanquiazul ha logrado un registro que le sitúa entre los grandes talentos precoces que han pasado por la categoría de plata del fútbol español.

Chupe se besa el escudo con su primer gol durante del partido ante el Zaragoza. / JAVIER BELVER (EFE)

25 goles con 22 años, registro inigualable en los últimos 57 años

Gracias a sus 25 goles en la temporada 2025/26, Chupe se ha convertido en el primer futbolista menor de 22 años que alcanza esa cifra en Segunda División en los últimos 57 años. Un hito que le permite entrar en un club muy exclusivo y reservado para unos pocos elegidos a lo largo de casi un siglo de competición.

Precedentes

Para encontrar un precedente hay que remontarse hasta 1969. Aquel año, José Nebot, delantero nacido en Nules, firmó una espectacular campaña con el CD Mestalla al anotar 31 goles en 37 partidos a sus 21 años. Una cifra extraordinaria que, sin embargo, no fue suficiente para evitar el descenso del filial valencianista.

Antes de Nebot aparece otro nombre ilustre en la historia de la categoría: José Prendes. El delantero asturiano marcó 28 goles con el Real Gijón en la campaña 1950/51. Con tan solo 21 años, fue una de las piezas fundamentales del equipo que logró el ascenso a Primera División.

Chupe, durante la celebración del ascenso. / Twitter

Desde entonces, ningún futbolista menor de 22 años había conseguido alcanzar la barrera de los 25 goles hasta la irrupción de Chupe. Una muestra más de la dimensión de la temporada realizada por el canterano malaguista, protagonista absoluto del ascenso del Málaga CF y una de las grandes revelaciones del fútbol español.

Renovación del jugador Carlos Ruiz Rubio, “Chupete” hasta 2029 por el Málaga CF. / Álex Zea / LMA

La comparación adquiere aún más valor si se observa lo ocurrido en las últimas décadas. Desde el nacimiento de Chupe en 2004, ningún jugador sub-22 había estado cerca de sus números. El registro más destacado fue el de Jesé Rodríguez, que anotó 22 goles con el Real Madrid Castilla en la temporada 2012/13, con apenas 20 años.

Además, Chupe comparte espacio en una lista reservada para auténticos fenómenos precoces. Allí también figura Vergara, que logró alcanzar la barrera de los 25 goles en dos ocasiones durante la década de los treinta: primero en 1933, con solo 19 años, y posteriormente en 1935, cuando contaba con 21.

Goleadores sub-22 con al menos 25 goles en un curso de Segunda División

Vergara (1933) — 25 goles (19 años)

Vergara (1935) — 25 goles (21 años)

José Prendes (1951) — 28 goles (21 años)

José Nebot (1969) — 31 goles (21 años)

Chupe (2026) — 25 goles (21 años)

Líder de la clasificación mundial de dobletes

Por no hablar de la forma. Se convirtió a principios de junio en el líder de la clasificación mundial de dobletes esta temporada, con nueve en los 42 partidos disputados. El cordobés logró perforar la portería rival dos veces ante el Granada (2-2), Deportivo de La Coruña (3-0), Ceuta (2-1), Valladolid (3-3), Huesca (5-3), Cádiz (0-3), Castellón (2-3), Ceuta (1-4) y Zaragoza (0-2).

Chupe celebrando un gol con el Málaga CF. / l.o.

Más de medio siglo después del último precedente, Chupe ha devuelto al Málaga CF a una página privilegiada de la historia de Segunda División. Sus 25 goles no solo han impulsado el ascenso blanquiazul, sino que le han permitido firmar una de los cursos más extraordinarios jamás registrados por un futbolista tan joven en la categoría.