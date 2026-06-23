"¿Dónde están los cohetes?": la historia que hay detrás de la canción más viral del ascenso del Málaga CF a Primera División

La rúa del ascenso del Málaga CF este lunes tuvo muchas imágenes para el recuerdo, pero también una canción que terminó por imponerse como la gran banda sonora de la celebración. Entre cánticos clásicos, bufandas al viento y miles de gargantas celebrando el regreso a Primera División, hubo una frase que se repitió una y otra vez por las calles de la ciudad: "¿Dónde están los cohetes?".

¿De dónde nace la canción?

El cántico nació de una de esas historias que solo el fútbol es capaz de convertir en leyenda en cuestión de horas. En la previa de la final del play off de ascenso ante la UD Almería, un periódico local de Almería publicó una información en la que se apuntaba que el club rojiblanco había adquirido fuegos artificiales por valor de 200.000 euros para celebrar el ascenso a Primera División. La noticia es verdad que fue borrada pocas horas después, pero ya era tarde: varias capturas quedaron circulando por internet y terminaron llegando a los teléfonos de aficionados del Málaga CF, jugadores y miembros del propio club.

Una noticia borrada, pero que siguió circulando

La fiesta parecía preparada en la capital indálica. El cielo de Almería debía iluminarse con el ascenso rojiblanco en detrimento de un Málaga CF que necesitaba ganar para lograr el objetivo. Pero el fútbol, caprichoso y maravilloso para unos, cruel para otros, tenía escrito otro desenlace. El Málaga CF ganó 1-2 en el UD Almería Stadium y convirtió aquellos cohetes en el gran chiste del ascenso blanquiazul. No hubo espectáculo pirotécnico en Almería, pero sí una explosión de alegría malaguista que se trasladó después a cada rincón de Málaga y que todavía sigue en el ambiente.

La plantilla blanquiazul también se pregunta por los cohetes

De ahí nació la mofa, primero entre aficionados y después también entre los propios jugadores: "¿Dónde están los cohetes?". La frase prendió rápido. Se escuchó en los vídeos del vestuario, en el propio autobús del equipo regresando a la capital de la Costa del Sol, en las redes sociales y, por supuesto, durante la rúa de este lunes. Cada vez que sonaba, la afición respondía con una mezcla de orgullo, ironía y felicidad desbordada.

El malaguismo se echa a la calle. / Álex Zea

El cántico que prendió en la rúa

El cántico tenía además todos los ingredientes para convertirse en himno improvisado: una frase sencilla, un contexto reconocible y una victoria que cambió por completo el guion previsto. Desde que el Málaga certificó el ascenso en Almería, aquellos supuestos fuegos artificiales que nunca llegaron a utilizarse pasaron a formar parte del relato sentimental del regreso a Primera.

"¿Dónde están los cohetes?" ya es mucho más que una broma. Es la manera más malaguista posible de recordar que el ascenso se conquistó en el campo, ante un rival que jugaba con la ventaja de que le valía el empate y que tenía la fiesta preparada. Los cohetes no iluminaron el cielo almeriense, pero la celebración blanquiazul encontró su chispa en una canción que quedará para siempre ligada al regreso del Málaga CF a Primera División este verano de 2026.