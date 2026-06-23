La Diputación de Granada homenajeará a Funes tras su ascenso a Primera División con el Málaga CF

La Diputación de Granada tiene previsto homenajear a Juanfran Funes, entrenador granadino del Málaga CF, tras su reciente ascenso a Primera División. El reconocimiento, el 2 de julio a partir de las 20.00 horas en el Cine Imperial de Loja, servirá para ensalzar la trayectoria profesional del técnico y su contribución a uno de los hitos deportivos más destacados de la temporada. Además, será el primer encuentro del ciclo 'Granada Brilla: Estrellas del Deporte'.

Así lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa el diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo; el director comercial de CaixaBank para Granada y Jaén, Amador Carmona; y el CEO de APDI Group, Juan Antonio Rosado, entidades impulsoras de 'Granada Brilla', iniciativa que nace con la vocación de reconocer a las grandes figuras del deporte granadino y acercar sus historias a la ciudadanía.

Historia local

Durante su intervención, Eric Escobedo ha destacado que 'Granada Brilla' permitirá acercar a la ciudadanía las historias de los grandes referentes del deporte granadino y conectar sus trayectorias con el deporte base y los municipios de la provincia. Además, ha subrayado que el esfuerzo, el trabajo y la constancia son valores fundamentales para alcanzar la élite deportiva, poniendo como ejemplo la trayectoria de Juanfran Funes tras su reciente ascenso a Primera División con el Málaga CF.

Se ha convertido en uno de los nombres propios del deporte granadino. Su trayectoria, construida desde el trabajo, la constancia y el liderazgo, será el eje de un encuentro que permitirá conocer de cerca la historia de uno de los técnicos granadinos con mayor proyección del fútbol español.

Visibilizar el talento granadino

'Granada Brilla: Estrellas del Deporte' tiene previsto recorrer distintos municipios de la provincia para reconocer a deportistas granadinos que han alcanzado la élite nacional e internacional y acercar a la ciudadanía sus historias de esfuerzo y superación.

El programa celebrará hasta final de año seis encuentros protagonizados por referentes del deporte granadino y contará además con una jornada especial denominada 'Estrellas del Deporte Sin Límites', dedicada al deporte inclusivo y a deportistas que destacan por su capacidad de superación y por contribuir a derribar barreras a través del deporte.

La elección de Juanfran Funes como primer protagonista refleja precisamente el espíritu de 'Granada Brilla': identificar historias de talento nacidas en la provincia y proyectarlas como referentes para toda la sociedad.