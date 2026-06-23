Los primeros detalles del Málaga CF 26/27 de Primera: abonos y pretemporada

El Málaga CF no tiene ni un segundo que perder en su regreso a Primera División. Ha sido el último en cerrar una larguísima temporada en LaLiga Hypermotion y ahora tiene que cerrar fechas importantes de cara a su vuelta, ocho años después, a LaLiga EA Sports en un verano a contrarreloj. Al menos hay dos cuestiones prácticamente confirmadas: los abonos saldrán la semana que viene y la pretemporada apunta a empezar el 13 de julio.

Campaña de abonos

Es uno de los momentos más esperados por parte de la afición. Eso sí, el margen de movimiento es mínimo. El club ha marcado su récord este curso en 26.550 y no se pueden añadir muchos más con ese porcentaje que desde las oficinas siempre han querido guardar para la venta, cuestiones de protocolo y visitantes. De hecho, la lista de espera es de 17.000. ¿Cuántos estadios podrían llenarse en estos momentos?

El malaguismo vive un estado de esplendor. / Álex Zea

Lo que sí confirmó Kike Pérez en la fiesta del ascenso fue que el precio de los abonos subirá. Era evidente, el prestigio de la categoría es otro completamente distinto. Van a venir algunos de los mejores equipos de Europa, habrá dos derbis andaluces y reencuentros con rivales como el Valencia. No obstante, también le da el club blanquiazul otro escalón a LaLiga EA Sports.

Pretemporada

La temporada en Primera División comenzará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, coincidiendo con el inicio de la Feria de Málaga. No obstante, en clave Málaga CF, es un inicio que se podría atrasar si el rival del estreno ha tenido al menos un futbolista en las semifinales del Mundial. Será el 30 de junio cuando se conozca el calendario y se pueda dar luz al camino a recorrer por los blanquiazules en su regreso a la élite.

Unas semanas más tarde empezará la pretemporada para los de Funes. Va a ser un verano atípico como el del ascenso a Segunda División. Los jugadores ni siquiera van a tener un mes de descanso. Incluso hay varios equipos que han fijado el inicio de la preparación para las primeras fechas de julio. Sin embargo, con el cierre de la celebración del ascenso este 22 de junio, los planes previstos en Martiricos son volver el 13 de julio.

Ocho años después

No obstante, son decisiones a tomar con una inmensa felicidad. El Málaga CF está de vuelta ocho años después en Primera División. Vuelve a estar en la red de los más grandes del fútbol español y lo hace con los suyos, con La Academia como eje principal y con muchísimos sueños cumplidos de aquellos chavales que siempre quisieron devolver al club al sitio de donde nunca debió salir.