Satli Iglesias anuncia una inversión de 600 millones de euros en el Málaga CF y avisa: "No necesito comprarle a Al-Thani para iniciar el proyecto"

Unas horas después de celebrar por las calles de la ciudad el ascenso del Málaga CF a Primera División, la realidad que vive el club a nivel institucional aceleraba los acontecimientos para volver a la tierra. Jamal Satli Iglesias, propietario de Management Empresarial Málaga SL (MEM), que tiene el 49% de NAS Spain -poseedora del 97% de las acciones del Málaga CF-, acompañado de José Carlos Aguilera y Rafael Córcoles, compareció en una larga rueda de prensa para "anunciar un proceso de desinversión de activos hoteleros y asegurar que, en caso de finalizar la administración judicial, "si Al-Thani no vende, ejecutamos el pacto de socios para invertir en el Málaga CF".

Es una conferencia ante los medios que estaba prevista para hace unos meses, pero que han tenido que ir aplazando por los objetivos futbolísticos del club. No dudó en felicitar a los jugadores por el ascenso, además de a Funes y a Loren, aunque "no a la jueza". Además, no dudó en sacar pecho del modelo planteado allá por 2013, descrito como "una barbaridad" entonces que después "han hecho clubes como el Atlético o el Madrid". "Tenemos unas características como ciudad que permiten mirar a los grandes", aseguraba Jamal Satli Iglesias.

Proyecto de 600 millones de euros

El empresario hotelero anunció un proyecto de "desinversión de patrimonio" para invertir 600 millones de euros. Para ello, ya han comenzado con la venta de una cartera de activos hoteleros. A partir de ahí, cuentan con tres pilares: "La Rosaleda que hay que remodelar con la parte comercial. La Academia con cabida para tener entre 1.000 y 1.5000 personas. Se estaba gestionando en 2013 la cesión de los terrenos. La primera parte está bien, pero hay que continuar el proyecto. Hay que apostar muy fuerte. El impacto en la ciudad es importantísimo. Así como generar ingresos entre 50 y 70 millones de euros anuales, separar la independencia económica y la capacidad competitiva del club y unir al tejido empresarial malagueño.

Jamal Satli Iglesias, acompañado este martes por Rafael Córcoles. / La Opinión

El objetivo de la venta es concebirlo como "un paso previo y necesario para acreditar la capacidad financiera real de la compañía y activar la siguiente fase del plan", respaldado por KPMG como firma responsable de los trabajos de análisis jurídico, impacto financiero, valoración y venta de activos.

Figura de Al-Thani y el pacto de socios

No obstante, "la disolución de NAS Spain no se va a pedir porque no es una solución". De hecho, Satli Iglesias reconoció haber intentado tener una conversación con el que jeque "hace tres o cuatro días", pero no recibió respuesta. Las palabras del asturiano sí que han sido bastante más tajantes: "No necesito comprarle al jeque para iniciar el proyecto. El escenario más probable es que si entramos haremos inversión con independencia de si está o no el jeque. El administrador solo quiere la inyección si no estamos nosotros. Queremos acudir como el derecho como socios que tenemos".

La novedad es la existencia de un pacto de socios que le otorga a MEM la gestión efectiva como reconoció el abogado José Carlos Aguilera. Se agarran a una sentencia de la Audiencia Provincial en la que "el pacto de socios es de obligado cumplimiento". "No debería haber ningún obstáculo legal para que MEM gobernara Nasir Bin SL y, en consecuencia, MEM tuviera la representación mayoritaria en el órgano de administración del Málaga CF. Ya no habría ninguna razón que justificase la administración judicial. Esto se acuerda en orden a que el órgano de administración estaba compuesto por la familia Al-Thani. Una vez dejen de serlo, ya no hay sentido", y remató: "Si todos respetaran las resoluciones judiciales, esto pasaría con absoluta normalidad".

El jeque Al-Thani y sus hijos siguen evitando a la justicia española. / Gregorio Torres

José María Muñoz

El letrado siguió explicando los pasos a seguir como se habían secuenciado en un auto de 2025: "La única sociedad en la que se ha recuperado la gobernabilidad es en la del jeque. Se debería haber convocado la junta de NAS Spain para elegir el órgano de administración lo que llevaría la marcha de la administración judicial. Entiendo que no hay interés. NAS Spain debería haber dejado de tener administración en mayo como máximo. En abril solicitamos la junta de NAS Spain, petición a la que la administración hizo oídos sordos. Cuando deje de ser administrador de NAS Spain, el siguiente paso es convocar Junta General del Málaga y que se marche de administrador judicial. Está a punto de iniciarse la planificación de la temporada en Primera. Hubiera sido una oportunidad de oro por quienes son los legítimos propietarios".

Respaldo de la afición

Otra cuestión diferente en la opinión pública que ha mostrado la afición siempre que ha podido: "Nos cuesta entender la posición de la afición, cómo nos mete en el mismo saco. No tenemos nada que ver. Seguimos pasando un absoluto calvario", aseguraba Rafael Córcoles y añadía: "Pedimos consideración ante los perjudicados que somos nosotros. Somos una empresa solvente y apostamos por el Málaga con un plan estratégico. Ya hemos empezado a vender activos para que nadie dude".

Habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas o meses. Mientras tanto, todos los focos al fútbol. El Málaga CF acaba de aterrizar en Primera División y queda todo un verano por delante hasta que la pelota vuelva a ser protagonista porque antes le toca a Loren Juarros en los despachos.