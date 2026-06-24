El ascenso del Málaga CF duplica el impacto económico en la ciudad: dejará unos 60 millones de euros por temporada

El Málaga CF se jugaba el pasado sábado mucho más que ese incremento de unos 30 millones de euros que en derechos televisivos pueda recibir, respecto a lo que le hayan correspondido esta temporada en Segunda. El impacto económico indirecto para la provincia asciende a otros 30 millones adicionales, al incrementarse de 30 a 60 con su presencia en Primera División a partir de este mismo verano.

No se cuentan ni encuentros amistosos ni el posible camino que pueda cubrir en la Copa del Rey, aunque los portavoces sectoriales consultados reconocen que esos otros partidos movilizan a menos aficionados tanto locales como visitantes y el consumo no puede equipararse al de un choque liguero.

Ahí remarcan lo que representarán derbis andaluces ante Betis o Sevilla o los duelos contra los equipos españoles en competición europea, con Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid como principales vehículos para que la camiseta del Málaga CF pueda viajar por todo el mundo, como ocurría hasta hace 2018, antes de su doloroso descenso a Segunda.

Promoción turística

Si consultamos a técnicos municipales o de la Diputación, lo que la imagen de la ciudad o de la provincia recibirá con la proyección en una de las principales ligas de fútbol del planeta puede calcularse en base a campañas globales. Algunas de las desarrolladas en los últimos años han requerido de inversiones por importe de casi 20 millones de euros.

Menos variación generará el salto a Primera División en términos de alojamientos derivados de los partidos ligueros. La patronal hotelera Aehcos recuerda que el fútbol profesional genera en la ciudad unas 5.000 estancias por temporada, en concepto de alojamiento de las aficiones visitantes.

"Si hubiese un mayor aforo en el estadio y no tuviésemos la fiebre actual, por la que hay lista de espera de abonados, ese cupo podría crecer. Pero no esperamos más estancias porque la mayoría de los seguidores del equipo rival vendrán con entrada ya adquirida con antelación", relata uno de los asociados de este colectivo en Málaga capital.

Jugadores del Málaga CF festejan el ascenso hasta el amanecer. / Lobete

Análisis económico

Sólo en gasto por aficionado visitante y día con relación a los desplazamientos ya reseñados, la provincia recibe 1 millón de euros. A esa cantidad hay que añadirle otros ingresos difíciles de cuantificar, como alquiler de vehículos o consumo de productos promocionales del destino, así como excursiones a recintos monumentales u otras ciudades de la provincia.

El turista del segmento de los eventos deportivos gusta asimismo de acercarse a restaurantes y bares, así como a grandes superficies y pequeños comercios donde adquirir productos de firmas internacionales que no encuentra en otros destinos. En el capítulo de hostelería, el presidente de la patronal provincial Mahos, Javier Frutos, alude asimismo al impacto "emocional en la ciudad". Expresa que la Costa del Sol está muy de moda, por lo que ya es un territorio conocido, por lo que considera "complicado poder cuantificar esa mejora de la marca en términos promocionales, por ejemplo".

"Además, no sólo vendrán seguidores de los grandes equipos desde otros puntos de España, también ocurrirá con seguidores que vengan desde otras provincias andaluzas e incluso desde nuestra provincia", abunda. Y es que en muchos pueblos malagueños conviven desde hace décadas peñas de algunos de los clubes españoles de mayor trayectoria internacional, como alega otro de los hosteleros consultados.

Margen amplio

Bastante más extensa es la franja aludida por el Colegio de Economistas si hablamos del impacto de militar en Primera para un equipo como el Málaga CF. En el escenario más conservador incluso se habla de unos 45 millones de euros, apenas 15 más de los fijados para Segunda División. Pero en el más optimista se amplía esa cuantía hasta superar los 120 millones.

Con datos más pormenorizados, un estudio de KPMG y LaLiga, en este momento el Málaga CF ya representa el 2,2% del PIB de la ciudad y genera no menos de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. La presencia en LaLiga EA Sports, que se retransmite a más de 180 países en este momento, contribuye a alcanzar este último registro en cuanto al empleo.

Venta de entradas

Los economistas malagueños incluyen en sus previsiones los derechos televisivos, que serán superiores a los 30 millones de euros, pero también los patrocinios del club, que serán unos 4 millones, o la venta de entradas, con más de 3 adicionales. En su escenario más conservador, el sector turístico y la hostelería, así como el empleo y los servicios complementarios moverán facturaciones de 9 a 12 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, especifica que el ascenso "significa entrar en una dimensión deportiva diferente, en la que se produce un efecto escalable en la economía". Acerca del indirecto, destaca este portavoz autonómico el turismo y la hostelería y lo que reportará tener al Málaga CF o Unicaja en la elite, de manera simultánea, dentro del "turismo urbano, vacacional y cultural, en la vertiente deportiva".

Intervenido

Y lanza una advertencia, tras casos como el vivido esta campaña en Oviedo: "Un ascenso aislado genera alegría pero lo importante es mantenerse". Así aboga por "aprovechar esta oportunidad, no sólo para reconstruir al Málaga desde el punto de vista financiero", en alusión a que el club está intervenido judicialmente, como empresa, desde hace seis años.