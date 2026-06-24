Redes sociales
Chupe pide disculpas por sus cánticos contra el Sevilla en la celebración del Málaga CF
El delantero cordobés, canterano algunos años del filial hispalense, participó de la celebración de la Fuente de Colores en la que se cantó a una de las grandes rivalidades andaluzas
No se han visto las caras aún, pero la rivalidad Málaga CF-Sevilla FC ya está dando que hablar. Malaguistas y sevillistas se volverán a encontrar en Primera División ocho años después, aunque lo cierto es que no se han olvidado el uno del otro en toda esta travesía. Chupe, por ejemplo, ha tenido que salir a pedir disculpas por sus cánticos después de que el sevillismo se le haya echado encima.
Lo cierto es que el cordobés, con 25 goles en su primera temporada como profesional en LaLiga Hypermotion y abriendo la lata por el ascenso, se formó en las categorías inferiores rojiblancas antes de llegar a La Academia. Sin embargo, esas imágenes se han hecho ahora virales cuando se vio a Chupe en los vídeos de la celebración de la Fuente de Colores con algunos cánticos ofensivos dirigidos al Sevilla FC.
Disculpas de Chupe
Estas fueron las palabras que el delantero cordobés subió a sus redes sociales:
"¡Hola sevillistas! Quería pediros disculpas desde el primero hasta el último si he podido ofender a alguien el día de la celebración. Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué.
Guardo buenos momentos y grandes amigos de mi etapa con vosotros y no quiero que nada manche aquellos años y mucho menos molestar a nadie.
Nuevamente mis disculpas y mucha suerte para esta nueva temporada.
Un abrazo, Carlos Ruiz Rubio 'Chupe'".
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