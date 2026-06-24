¿Qué jugadores del Málaga CF acaban contrato el próximo 30 de junio y quedan libres?

El Málaga CF ya ha puesto toda su atención en la próxima temporada 2026/27 en Primera División y para ello toca decidir. Es una gran responsabilidad la que tiene Loren Juarros en un reto nuevo en Martiricos: confeccionar una plantilla en la máxima categoría. Sin embargo, antes tiene que decidir el futuro de varios jugadores para planificar qué huecos se van a quedar libre a partir del 30 de junio, cuando finalicen los contratos de hasta nueve jugadores.

Luismi, Jauregi (opción de +1), Juanpe (opción de +2 en su contrato original), Montero (opción de +1 por el ascenso), Brasanac (opción de +1 por el ascenso), Dorrio, Víctor, Galilea y Gabilondo son los futbolistas blanquiazules cuyos contratos llegan a su fin el próximo martes. Un caso especial es también el de Dotor, pero llegó cedido por el Celta y son el club gallego y el madrileño quienes deben tomar una decisión. Funes confesó estar tranquilo porque Loren lleva trabajando tiempo en distintos escenarios y es el de Primera el que hay que asumir ahora.

Dotor llegó cedido y ahora debe regresar al Celta. / Málaga CF

Luismi

El caso más sensible de todos es el de Luismi. Sufrió en la primera jornada del curso una lesión con importantes fracturas maxilofaciales que ha acabado siendo mucho más compleja de lo que se esperaba. El objetivo de todos es el mismo y es volver a verlo jugar al fútbol. No ha podido estar presente cuando el Málaga CF se jugaba el ascenso y mucho menos la gran fiesta por las calles de la ciudad. Se le ha echado de menos y su futuro es una decisión personal y delicada.

Jauregi, Juanpe, Montero y Brasanac

Hay otro jugador como es Eneko Jauregi con el que Loren Juarros puede sentarse a hablar. El club de Martiricos tiene una opción unilateral para renovar a Eneko Jauregi. El delantero firmó un contrato de 1+1 en base a su rendimiento. Ha sido el tercer delantero y no ha tenido minutos en los últimos meses con el protagonismo de Chupe y Niño por delante. No obstante, no hay ni un solo jugador que no se haya parado a valorar su capacidad de hacer vestuario. Habrá que ver qué pasa con esos cuatro goles este curso.

Otro que acaba contrato en 2026, pero que tiene cláusula para seguir es Juanpe. De hecho, para hacerlo dos años más. Este curso ha conseguido dar destellos de la calidad que tiene, pero el físico le ha castigado con lesiones importantes cuando lograba hacerse un hueco en el centro del campo.

La situación cambia si se habla de Montero y Brasanac. Ambos contaban con cláusulas para renovar automáticamente en caso de ascender a Primera. El sevillano confesó en la celebración ser un malaguista más, habrá que ver si con un hueco en Primera. El caso del serbio puede ser diferente porque no ha sido constante en cuanto a presencia sobre el terreno de juego. Habrá que ver si se valora su veteranía o si se opta por dialogar para buscar una salida.

¿Posibles salidas?

Cierran la lista Dorrio, Víctor, Galilea y Gabilondo. El primero solo firmó por la presente temporada. Le quiere el Real Murcia, aunque su objetivo es mantenerse en LaLiga Hypermotion. Los otros tres forman parte de aquel grupo de futbolistas que llegaron al Málaga CF en Primera RFEF y que continuaron este curso gracias a la renovación automática que les otorgó la última permanencia.

Einar Galilea ha sido titular con Funes hasta última hora. / Álex Zea

Hasta la lesión, el central vasco ha sido titular indiscutible para Funes. Ya ha anunciado en varias ocasiones su deseo de continuar en Martiricos. No obstante, el físico y la movilidad de Primera División pueden venirle a la contra. Los laterales han tenido competencia a la que no se han acercado durante todo el curso, incluso con Rafita desplazándose a la izquierda. Parecen dos salidas garantizadas. De hecho, a los dos se les ha relacionado ya con el Zaragoza en Primera Federación desde diferentes medios maños.

Así que son algunos los futuros que tiene que resolver el Málaga CF en esta última semana. Casi todos ellos parecen claros. Se trata de ejecutar o no algunas cláusulas o buscar salidas en caso negativo. Lo que parece claro es que Loren Juarros ya tiene parte del camino hecho y solo quedará ir confirmando todas las decisiones hasta el 30 de junio.