El Málaga CF inicia su camino en Primera División: el calendario sale el 30 de junio

El 30 de junio es una de las primeras fechas marcadas en rojo de la nueva temporada del Málaga CF en Primera División. Ha sido el día elegido por la Real Federación Española de Fútbol para presentar el próximo martes el calendario de LaLiga EA Sports, así como del resto de competiciones oficiales donde el conjunto blanquiazul es una de las grandes novedades en la máxima categoría.

A las 19.00 horas, con un acto en la plaza de Colón de Madrid, se presentará la hoja de ruta del Málaga CF en su regreso, ocho años después, para competir con los mejores equipos del país. Antes, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional asamblea de la Federación para abordar una serie de cuestiones del fútbol español.

Ese primer rival saldrá de una lista que ilusiona porque, como decía Funes en la celebración, los bichos van a jugar como blanquiazules en Primera: FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Athletic Club, Valencia, Sevilla, Rayo Vallecano, Osasuna, Espanyol, Alavés, Levante, Elche, Racing de Santander y Deportivo de La Coruña.

El Málaga CF volverá a jugar en Primera el próximo mes de agosto. / Málaga CF

Fechas de Primera

¿Cuándo van a ser los ansiados derbis andaluces? ¿Cuándo van a pasar por La Rosaleda los equipos de competición europea o el regreso de históricos como el Athletic Club o el Valencia? Son fechas que se van a conocer el próximo martes, aunque ya se conoce cuándo iniciará el Málaga CF su paso por la élite. Como ya ocurriera el pasado curso, coincidirá con el inicio de la Feria de la ciudad: el fin de semana del 15/16 de agosto.

Es la fecha prevista, aunque con matices. Aquellos equipos que tengan jugadores que hayan llegado en el Mundial como mínimo a las semifinales, empezarán una semana más tarde y tendrán que recuperar esa jornada inaugural un poco más tarde. Es decir, si el rival elegido para los blanquiazules en el regreso cumpliera con esa condición, se ganan una semana extra de pretemporada, ya muy justa con el inicio previsto para el 13 de julio.

Ventanas internacionales

Además, el Málaga CF también sabe que podrá respirar al fin con sus jugadores internacionales. Hasta ahora, todos han estado en las categorías inferiores de España y la representación de Aaron Ochoa en Irlanda sub-21. Es, sin duda, una de las grandes ventajas competitivas que presenta el ascenso a Primera División porque los equipos paran ante la llegada de las selecciones.

El calendario de la FIFA permite saber cuándo van a echar el freno esta temporada Funes y los bichos. La primera ventana será del 21 de septiembre al 6 de octubre. 16 días de parón que van a estrenar este año lo que antes era una cita tanto en septiembre como en octubre. Ahora podría haber hasta cuatro encuentros en ese período. También parará del 9 al 17 de noviembre y del 22 al 30 de marzo.

Así se presenta la primera temporada en LaLiga EA Sports desde 2018 para los de Martiricos. Una muy especial que quiere darle continuidad al proyecto que nació en 2023 en Primera Federación y que ahora, como poco, ha conseguido devolver al club al lugar que nunca debió abandonar.