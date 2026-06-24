La novia de Jokin Gabilondo se despide de la etapa del Málaga CF

La temporada 2025/26 ha terminado por todo lo alto para el Málaga CF con el ascenso a Primera División, pero ahora llega el momento de tomar decisiones complicadas de cara al futuro próximo. Hay un grupo de jugadores que acaban contrato este 30 de junio y hay también algunos que no van a seguir. Uno de ellos es el caso de Jokin Gabilondo y su novia Saioa González ya se ha despedido de la ciudad.

"Ha sido un placer formar parte de esta familia. Me voy agradecida y con muchísimo cariño por este club. Gracias por tanto, Málaga", escribía este miércoles en redes sociales. "Maravillosa, siempre serás de esta familia", le respondía Ramón, mientras que la novia de Murillo reaccionaba: "Te echaremos de menos", entre otros muchos mensajes por parte del círculo cercano de la plantilla.

El lateral de Primera RFEF

El lateral vasco fue una de las primeras incorporaciones del Málaga CF de Primera Federación en 2023, procedente del filial de la Real Sociedad. Asumía en Martiricos la primera experiencia lejos del País Vasco y comenzó siendo insustituible en el carril diestro con Bilal como reemplazo. Sin embargo, todo empezó a cambiar en ese mercado de invierno con la llegada de Carlos Puga.

Gabilondo se marchará con 74 partidos: 42 en la temporada de Primera RFEF, 21 en la primera campaña de Segunda División y 11 en esta última del ascenso, alternando LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey. Después de tres años, abandonará Martiricos. No habrá tenido el peso futbolístico que esperaba, pero ha sido una pieza importante dentro del vestuario y formará siempre parte de la plantilla que llevó al Málaga CF desde Primera Federación hasta Primera División.