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La Opinión regala este sábado un póster especial del ascenso del Málaga CF a Primera

Los lectores podrán conseguir una lámina conmemorativa de 72x56 centímetros para guardar el recuerdo del regreso blanquiazul a la élite

Promoción del poster del ascenso del Málaga CF a Primera División.

Promoción del poster del ascenso del Málaga CF a Primera División. / L. O.

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La Opinión

La Opinión de Málaga se suma a la celebración del ascenso del Málaga CF a Primera División con un regalo muy especial para todos los malaguistas. Este sábado 27 de junio, el periódico entregará un póster conmemorativo de 72x56 centímetros dedicado a uno de los momentos más felices de la historia reciente del club y de la ciudad.

La lámina recoge el espíritu de una celebración inolvidable, con el Málaga de nuevo en la élite y una afición volcada con su equipo. Bajo el mensaje “Juntos somos invencibles”, el póster está pensado para conservar en casa el recuerdo de un ascenso que ya forma parte de la memoria colectiva del malaguismo.

Con esta iniciativa, La Opinión de Málaga quiere compartir con sus lectores la alegría de un logro histórico y rendir homenaje a una plantilla, una afición y una ciudad que vivieron juntas el regreso del club blanquiazul a Primera División.

El póster se entregará gratis con el periódico de este sábado, una edición especial para guardar y revivir una jornada que Málaga no olvidará.

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Esta acción cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, San Miguel, Coca Cola, Artemisa, Er Pichi de Cai, MIT School, Fausto´s, Aquatrans, Famadesa, Mariana Arocha, Bodegas Excelencia, CostaBiler, Navarro Hermanos, Mobalpa, Tabosa, PhoneGest, Los Delfines, La Verónica, Contorver, Copyrap, Dimasa y Gutiérrez Pastrana.

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