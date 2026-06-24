Pretemporada del Málaga CF: 'stage' en Estepona y el Trofeo Costa del Sol durante LaLiga

La pretemporada del Málaga CF va cogiendo forma poco a poco. Tiene que hacerlo casi a marchas forzadas porque muchos de los equipos que van a competir en Primera División arrancan a principios de julio. Funes y los bichos esperarán un poco más, hasta el día 13, después del reciente ascenso a LaLiga EA Sports y el encaje de fechas que tiene que hacer el club blanquiazul es virtuoso.

Estuvo Kike Pérez este martes en el programa Área Malaguista de 101TV y allí dio luz a algunos de los detalles más importantes de la temporada. Volvió a insistir en ese 13 de julio como punto de partida. Es justo un mes antes de que comienza el regreso a la máxima categoría y solo tres semanas después de haber celebrado un ascenso histórico -por la forma de hacerlo sobre el césped y con récord de público por las calles de Málaga-.

185.000 malaguistas se echaron a la calle por el ascenso. / Álex Zea

Partidos de pretemporada

A partir de ahí, hay varios problemas a resolver. El mayor de ellos es el encaje del Trofeo Costa del Sol. "El Costa del Sol va a depender mucho de cómo vaya la transición, pero es muy complicado que lo vayamos a jugar el fin de semana antes de empezar la competición. Lo que estamos hablando internamente es mirar quizás la primera fecha de FIFA. Este año es un parón de dos semanas para poder jugarlo ahí. A las cosas hay que darles continuidad", explicaba el director general del Málaga CF.

Otro asunto que queda por resolver es la definición de los rivales y del número de encuentros que se van a disputar. La idea es que sean cinco pese a las cuatro semanas de pretemporada que van a tener los blanquiazules. La buena noticia, como así reconoció Kike Pérez, es que son muchos los equipos que vienen a Málaga para realizar su pretemporada, por lo que no debería haber demasiado problema para elegir. Esta vez, no será una opción salir de España.

Estepona

A donde sí saldrá el Málaga CF es a Estepona como viene haciendo las últimas temporadas. Es un proceso en el que se acostumbra a doblar sesiones y que también sirve para hacer grupo. Será una buena oportunidad para dar entrada a las incorporaciones que realice Loren Juarros.

Así que a la entidad de Martiricos ya solo le falta ponerle nombre a sus rivales y fecha y hora a los distintos encuentros. Mientras, los jugadores empiezan a volver a sus casas y algunos aceleran en la resolución de sus futuros, ya que son varios futbolistas los que acaban contrato este 30 de junio y quedan libres para salir del Málaga CF.