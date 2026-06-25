El estudio de la Nueva Rosaleda prioriza Universidad y San Cayetano por delante de Martiricos

El ansiado informe técnico encargado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por TYPSA y Fenwick Iribarren, con el objetivo de dar luz al destino de la Nueva Rosaleda, ya está deshojado. Se esperó para no desviar el foco del objetivo competitivo del Málaga CF, pero ya, con el ascenso a Primera División está todo servido: Fuentes de las tres administraciones propietarias han confirmado que el estudio prioriza Universidad y San Cayetano por delante de Martiricos, actual emplazamiento.

A unas semanas del primer aniversario de aquella renuncia a ser sede del Mundial 2030 y posterior ridículo internacional a los ojos de todo el mundo, este famoso estudio podría determinar que el mejor emplazamiento para que el club blanquiazul desarrolle su actividad futbolística no sea donde siempre hemos conocido La Rosaleda en los últimos 80 años.

No tuvo como destino final la competición de fútbol más importante, pero las tres propietarias -Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación- se comprometieron a seguir adelante con la obra y todo apunta a que será vía traslado, aunque está por confirmar.

¿Adiós a La Rosaleda en Martiricos? / Álex Zea

Dos candidatas

Eran cinco las opciones que se manejaban en un principio: Manzana Verde, San Cayetano (Puerto de la Torre), Lagar de Oliveros, Ampliación de la Universidad o mantenerla en su ubicación actual en Martiricos. No obstante, a esta carrera final parecían llegar con posibilidades Universidad y Martiricos. El actual emplazamiento defendido por Francisco de la Torre y el traslado a Teatinos defendido por Francisco Salado. San Cayetano se ha mantenido fuerte y llega con fuerza.

El futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4, con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales, y que además suponga la inversión más optimizada posible, de modo que cuente con la inversión inicial y la posible compensación posterior de la misma mediante los posibles retornos.

Capacidad de espectadores

"Señalan fuentes de las administraciones "han explicado que esta clasificación se debe a limitaciones de capacidad y crecimiento futuro, restricciones de diseño y funcionalidad, menor potencial de interés para la inversión privada, mayor coste de construcción, complejidad de ejecución y plazos, y disponibilidad de aparcamiento y operativa del recinto".

El malaguismo apunta a tener que abandonar la que ha sido su casa en más de 80 años. / Álex Zea

Para empezar, la capacidad que ofrecen las distintas localizaciones. Universidad y San Cayetano podrían alcanzar los 55.000 asientos, ampliables en futuras fases, "mientras que permanecer en La Rosaleda supondría no pasar de las 43.000, sin posibilidad de ampliación", argumentan. Es decir, la imposibilidad de crecer en Martiricos "reduce las oportunidades de albergar competiciones y acontecimientos de primer nivel internacional".

Cambiar es más barato que reconstruir

Además, también señalan que es más barato cimentar de cero en otra zona que reconstruir en Martiricos. "La configuración de la parcela dificulta la implantación de los estándares más exigentes de UEFA y FIFA, es más difícil generar ingresos durante todo el año y su remodelación sería más cara que construir un nuevo estadio desde cero", explican desde las tres administraciones, sin olvidar que el actual emplazamiento "al tratarse de un entorno urbano consolidado obliga a trámites más lentos y, por tanto, plazos superiores".

¿Nueva realidad del Málaga CF?

Si hay que derribar desde cero y volver a levantar el estadio, es más que evidente que el Málaga CF tendría que jugar en otro lugar. Es decir, lo que ya se planteó con el Estadio de Atletismo. "El Málaga CF tendría que jugar en una instalación provisional, con el sobrecoste y la reducción de aforo que eso supondría, mientras duran las obras. Sin olvidar los perjuicios que ese proceso conllevaría para el club en términos deportivos y económicos, por la limitación de ingresos y los consiguientes límites salariales", sustentan.

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Habrá que ver cuál es la decisión final. Este viernes hay convocada una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que se podría anunciar el destino final de La Rosaleda. No parece que Martiricos sea una opción real en estos momentos, lo que obligaría al malaguismo a abandonar la que ha sido su casa en los últimos 80 años. La Ampliación de la Universidad y San Cayetano apuntan a ser las grandes finalistas.