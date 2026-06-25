Kike Pérez y el ascenso del Malaga CF: "El día que me di cuenta que podía ser un gran año fue en Albacete"

El Málaga CF ya saborea su regreso a Primera División ocho años después. El director general de la entidad de Martiricos, Kike Pérez, ha concedido una entrevista este jueves en Noticias de Álava, también del grupo Prensa Ibérica como La Opinión de Málaga, y allí analizó el segundo de los dos ascensos que ha vivido en Málaga con un punto muy claro: "El día que me di cuenta que podía ser un gran año fue en Albacete, aunque no de esta manera".

Albacete, punto de inflexión

Y lo fue. Ocurrió en el quinto partido de Funes al frente del primer equipo, después de una victoria y tres empates consecutivos, contando también con el de Copa. Sin embargo, algo cambió en el Carlos Belmonte: "El día que me di cuenta que podía ser un gran año fue en Albacete, cuando remontamos un 1-0 al descanso para acabar ganando 1-3. Remontar un partido en Segunda en ese campo y cómo lo hicimos fue el argumento que me llevó a pensar en que íbamos a hacer algo importante".

A diferencia de otros ascensos logrados en su dilatada trayectoria en los despachos del fútbol nacional, el ejecutivo vitoriano destaca que este logro tiene un valor especial por el modelo elegido: "Este ascenso es diferente al del Alavés porque lo hemos logrado con chicos de la cantera. Yo he visto a estos chicos en la ciudad deportiva jugar con el filial. Han tenido una aparición estelar en la primera plantilla. Con el descenso es algo que busqué para que la gente se identificara con los chicos. Y lo hemos logrado".

Una comunión histórica con la grada

La respuesta de la ciudad a este modelo de pertenencia ha sido histórica, reuniendo a unas 185.000 personas en las calles durante las celebraciones. Kike Pérez alaba el comportamiento de una masa social que no abandonó al club tras caer a los infiernos de la Primera RFEF: "La afición desde el descenso ha mostrado un reseteo emocional, casualmente cuando el equipo más necesitaba al público y realmente nos han llevado en volandas. Hemos tocado las teclas de la identidad de la gente con la plantilla y con jugadores de la tierra".

Einar Galilea ha sido una de las piezas esenciales del vestuario. / LaLiga

En el plano de nombres propios, el director general no escatimó en elogios hacia el central Einar Galilea, también con pasado en el Alavés, una de las prolongaciones del técnico en el campo: "Es un tipo extraordinario. Ha aportado un montón de cosas, dentro y fuera del campo. Es un futbolista espectacular, igual que como persona. Ha sumado muchísimo y ciertamente es muy querido entre la gente del Málaga". Precisamente, es uno de los jugadores que acaba contrato este 30 de junio.

Los bichos en Primera

Con el billete de Primera ya en el bolsillo, en las oficinas de Martiricos no hay tiempo para la tregua. El mercado y la exigencia de la nueva categoría ya marcan el día a día de la planificación. "Lo que hemos hecho es difícil, pero lo que viene por delante no lo es menos. Pelearemos con los bichos a muerte", concluye Kike Pérez con la vista puesta en consolidar al Málaga entre los más grandes del fútbol español.