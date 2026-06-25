Loren y Funes empiezan a trazar el Málaga CF 26/27 de Primera División

El Málaga CF ya se ha puesto manos a la obra para confeccionar la plantilla de la temporada 2026/27 en Primera División. Loren Juarros y Juanfran Funes afrontan su primer verano juntos. De hecho, casi su primera ventana de fichajes de pleno efecto porque el técnico blanquiazul ya le pidió al burgalés en invierno no hacer ni una sola incorporación, pero ahora el horizonte es muy diferente.

La dirección deportiva lleva un tiempo trabajando en el futuro de la plantilla con dos escenarios abiertos: la continuidad en LaLiga División o el sueño hecho realidad de LaLiga EA Sports. El hecho de haberlo conseguido un 20 de junio coloca en una posición de cierta desventaja a los de Martiricos, pero el Málaga CF tiene trabajo adelantado y Loren y Funes ya se han reunido para empezar a tomar decisiones importantes.

Loren Juarros ha ido renovando a los bichos. / Álex Zea

Operación salida

Las primeras pasan por la operación salida. Hasta nueve jugadores acaban contrato el próximo 30 de junio: Luismi, Jauregi (opción de +1), Juanpe (opción de +2 en su contrato original), Montero (opción de +1 por el ascenso), Brasanac (opción de +1 por el ascenso), Dorrio, Víctor, Galilea y Gabilondo son los que quedan libres el próximo martes. Además, también dejará de ser blanquiazul Dotor, que tendrá que regresar al Celta tras cumplir su cesión... por ahora.

Hay situaciones evidentes. Víctor y Gabilondo van a ser de las primeras salidas del Málaga CF. La novia del lateral derecho ya se ha despedido de las tres temporadas en Martiricos, mientras que el zurdo está cerca de firmar por el Zaragoza. A partir de ahí, la ventana de decisiones y oportunidades se abre para el resto de jugadores, siendo la situación más compleja la del 'hombre del gorro'.

Dorsales y cesiones

Hay que tener en cuenta que hay otros jugadores que cambian de estatus en el primer equipo en lo que se refiere al dorsal. Aaron Ochoa -por edad puede seguir con número del filial-, Rafa Rodríguez, Rafita, Ángel Recio y Pablo Arriaza tendrán el próximo curso una de las 25 fichas profesionales. Al menos, así lo estipulan sus contratos. Tanto el internacional por Irlanda como el sevillano ya iban camino de hacerlo el año pasado, pero cedieron para rebajar el número de rescisiones. Pastor recuperará su ficha tras su grave lesión de rodilla y también lo hará Moussa.

Rafa Rodríguez es uno de los que tendría dorsal profesional en Primera. / Gregorio Marrero

Ahora bien, es importante la ventana que se le abre a Loren Juarros. ¿Se plantea ceder el Málaga CF a varios de sus jugadores más jóvenes para que tengan minutos en otras categorías ante el salto a Primera? Podría ser el caso de Carlos López, bajo la alargada sombra de Alfonso Herrero. También podría hacerlo Arriaza e incluso Recio, Haitam y Moussa, aunque la defensa es uno de los grandes centros de decisiones.

Operación llegada

Y es que el Málaga CF saldrá al mercado de fichajes con deberes importantes. El primero es toda la línea defensiva. Primero, cerrar si Rafita vuelve a la derecha para hacer pareja con Puga, si Dani Sánchez va a cumplir su contrato en la máxima categoría y determinar la lesión de Murillo, además de decidir si van a seguir Montero, Galilea o ninguno de ellos. Es la línea del campo que puede experimentar más cambios.

Del centro del campo hacia delante, todo va a depender de los huecos que queden liberados y de aquellas necesidades que tenga el equipo. ¿Entra Dotor en el futuro del Málaga CF? Es una de las grandes preguntas a resolver. Debe regresar ahora a Vigo, aunque su camino de vuelta no está nada descartado en estos momentos. También habría que ir a por un tercer delantero si sale Jauregi, además de a por recambios de Joaquín y Larrubia.

Es una relativa situación de tranquilidad la que vive el club de Martiricos porque todos los bichos quieren vestir de blanquiazul en Primera División. Claro que van a suscitar interés jugadores como Chupe, Larrubia o Dani Lorenzo, pero todos ellos van a poner por delante su malaguismo. Además, el equipo no tiene necesidad de vender a sus estrellas y los va a retener a todos ellos.

Mercado de Primera

Así que así se presenta el mercado de fichajes del Málaga CF, una ventana muy especial al ser en Primera División. Los tiempos están claros en esta categoría. Hay tres semanas hasta el inicio de la pretemporada y cuatro más hasta el inicio de LaLiga EA Sports. El objetivo siempre es tener el grupo confeccionado antes de la jornada inaugural, pero son muchas las decisiones a tomar por parte de Loren y Funes.