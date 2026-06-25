Televisión
El UD Almería-Málaga CF del ascenso es el partido más visto en Segunda en las cuatro últimas temporadas
482.800 espectadores reunió el encuentro que llevó a los blanquiazules a LaLiga EA Sports, en una categoría de plata que ha terminado este curso con 27,6 millones de espectadores acumulados en España y un crecimiento del 59% respecto a la campaña anterior
El Málaga CF va a dejar un hueco muy importante a nivel social y televisivo en Segunda División, tras su ascenso a Primera, después de los datos que ha presentado LaLiga este jueves acerca del seguimiento la categoría de plata. Solo para empezar, mientras el Mundial ya estaba en juego, la vuelta de la final en el UD Almería Stadium ha sido el partido más visto en LaLiga Hypermotion con 483.000 espectadores en las últimas cuatro temporadas.
Play off de ascenso
No solo ha sido el equipo de Funes uno de los grandes protagonistas del año sobre el césped, también a nivel audiovisual. Y ojo porque esa cifra de la gran final sería mayor si la locura blanquiazul no hubiese trasladado a cuatro millones de personas a Almería para estar cerca del equipo, aunque sin la seguridad de ver el encuentro y sin estar en plenas condiciones.
No solo ha sido la final, sino toda la temporada. Las eliminatorias del play off ascenso reunieron más de 1,8 millones de espectadores acumulados, convirtiéndose en el playoff más visto del actual ciclo audiovisual. Las semifinales -UD Almería-CD Castellón y Málaga CF-UD Las Palmas- superaron por primera vez el millón de espectadores y la final registró el mejor dato de audiencia del ciclo.
Temporada global
El dato general es abismal. La temporada 2025/26 de Segunda ha terminado con más de 27,6 millones de espectadores acumulados en España, lo que supone un crecimiento del 59% respecto a la campaña anterior y establece un nuevo máximo histórico del actual ciclo audiovisual.
Además, la fase regular registró su mejor dato de las últimas cuatro temporadas, con una audiencia media de más de 46.550 espectadores por partido, un 76% más que al inicio del ciclo. Además, 180 partidos superaron los 50.000 espectadores, reflejando un mayor interés a lo largo de toda la temporada. Para ser Segunda División...
Campaña 2026/27
Habrá que ver qué situación se le queda a LaLiga Hypermotion sin el Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña y el Málaga CF, y con la suma del Mallorca, el Girona y el Real Oviedo. A nivel social y televisivo, pierde a los tres equipos más seguidos. Sin embargo, llena de historia una Primera División que recupera a tres de sus grandes aficiones y que crecerá en masa social el próximo curso.
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