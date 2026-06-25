Lesión
Murillo pasará por el quirófano y se perderá el inicio del Málaga CF en Primera División
El central se someterá el próximo martes a una artroscopia por una lesión en el ligamento lateral interno y una lesión del menisco interno
Entre toda la euforia por subir a Primera División, había un problema a resolver en el Málaga CF: la rodilla de Murillo. Se tuvo que retirar de la final contra el Almería después de quedarse encajado en un cruce con dos futbolistas y las pruebas han confirmado que tendrá que pasar por quirófano para perderse las primeras semanas de competición en LaLiga EA Sports por una lesión en el ligamento lateral interno y una lesión del menisco interno.
"A Diego Murillo se le han realizado las pertinentes pruebas médicas para establecer la gravedad de su dolencia. Así, la resonancia magnética muestra una lesión en el ligamento lateral interno y una lesión del menisco interno. El futbolista se someterá a una intervención quirúrgica consistente en una artroscopia el próximo martes 30 en Hospital Quironsalud Málaga", anunció este jueves el club.
Lesión de rodilla
La preocupación fue inmediata. El manchego se marchó llorando del encuentro y el malaguista ni siquiera pudo ver más de dos veces la repetición. Verlo por su propio pie en la celebración del Málaga CF tanto en el UD Almería Stadium como también en la rúa por las calles de la ciudad tranquilizó. No es lo que en un primer momento nos pudimos imaginar, pero sí que va a estar fuera como ya avisó en redes sociales.
En un principio, serán dos meses los que tenga que estar fuera, aunque dependerá de los resultados de la artroscopia. Son justamente los menos de dos meses que quedan para que vuelva LaLiga EA Sports a Martiricos con el inicio de la Feria de Málaga. Se perderá varias jornadas, aunque no demasiadas.
Parón de LaLiga en septiembre
La buena noticia para los intereses del Málaga CF es que en septiembre hay un primer parón internacional de dos semanas. Ahí es donde quiere aprovechar el club para celebrar el Trofeo Costa del Sol y es un buen momento para la reaparición para un central al que todo mundo quiere ver en Primera División. Lo que es seguro es que se perderá la pretemporada con el resto de sus compañeros y tendrá que volver más tarde el central líder del 'Funesbuque'.
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