Mercado de fichajes
Oficial: Jokin Gabilondo abre la operación salida del Málaga CF
El lateral vasco, que acababa contrato el 30 de junio, fue uno de los primeros fichajes en Primera Federación y ahora se marcha con dos ascensos en tres años
Ya es oficial: queda abierta la operación salida del Málaga CF. El ascenso a Primera División obliga a tomar decisiones con el futuro de la plantilla y la primera ya está anunciada. Jokin Gabilondo acababa contrato el próximo 30 de junio y es la primera salida del club de Martiricos este verano. Su novia ya se despidió en redes sociales y ha sido este jueves la entidad blanquiazul quien lo ha hecho oficial.
"El ascenso en Almería a Primera División pone fin a una bonita historia en la que Jokin, tanto dentro como fuera del terreno de juego, ha puesto su granito de arena para devolver al Club a la máxima élite del fútbol profesional español. La familia malaguista le desea mucha suerte a Jokin en su futuro deportivo y personal, con la certeza de que siempre formará parte del recuerdo de una etapa, con dos ascensos en tres años, que quedará en la historia del Málaga", reconoce el comunicado.
El lateral de Primera RFEF
El lateral vasco fue una de las primeras incorporaciones del Málaga CF de Primera Federación en 2023, procedente del filial de la Real Sociedad. Asumía en Martiricos la primera experiencia lejos del País Vasco y comenzó siendo insustituible en el carril diestro con Bilal como reemplazo. Sin embargo, todo empezó a cambiar en ese mercado de invierno con la llegada de Carlos Puga.
Gabilondo se marchará con 74 partidos: 42 en la temporada de Primera RFEF, 21 en la primera campaña de Segunda División y 11 en esta última del ascenso, alternando LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey. Después de tres años, abandonará Martiricos. No habrá tenido el peso futbolístico que esperaba, pero ha sido una pieza importante dentro del vestuario y formará siempre parte de la plantilla que llevó al Málaga CF desde Primera Federación hasta Primera División.
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