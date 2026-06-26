El Málaga CF y las limitaciones para crecer más en la época dorada de la afición

El Málaga CF y su afición afrontan este viernes un día muy importante para el futuro blanquiazul. Varias reuniones y una rueda de prensa van a desvelar cuál es la ubicación idónea de la Nueva Rosaleda. Por lo pronto, La Rosaleda se ha quedado como tercera opción por detrás de Universidad y San Cayetano porque el malaguismo necesita respuestas a su necesaria expansión.

Campaña de abonados

El club de Martiricos está atado de pies y manos en estos momentos. No parece que vaya a haber una nueva cifra récord de abonados. Por condiciones es posible, pero lo cierto es que ese número se va a quedar en 26.550. El Málaga CF se reserva las otras 3.500 entradas para la zona visitante, los compromisos y patrocinadores con los que tiene que cumplir, además del cupo obligatorio que tienen que quedar para la venta.

Más de 300 personas acompañaron al Málaga CF en Almería y 4.000 fuera del estadio. / Málaga CF

De hecho, según ha deslizado Kike Pérez en sus últimas comparecencias, LaLiga no solo no permite que haya más abonados en el estadio, sino que quiere ir rebajando ese porcentaje en los clubes de Primera y Segunda División. Puso el ejemplo de Alemania, donde está restringido el número de asientos reservados al 70% de la totalidad del estadio. En estos momentos, para el Málaga CF es una completa locura.

Expansión del malaguismo

Los benditos problemas se suman en Martiricos. La campaña de abonados va a ser muy limitada. Por ejemplo, compraron entrada para el Almería el 99,4% de los abonados blanquiazules. Es cierto que, ante la evidente subida de precios para los asientos en Primera División, habrá un cupo de bajas, pero reducido. Así que la incapacidad es absoluta. A ellos se suma una lista de espera que supera las 15.000 de personas. Por lo que el panorama más inmediato es entorpecedor.

A partir de ahí, hay que tener en cuenta la impresionante rúa vivida el lunes. El subdelegado del Gobierno en Málaga cifró el malaguismo que se echó a la calle en 185.000 personas. ¿Cuántos estadios se podrían haber llenado en los dos partidos disputados en el play off de ascenso? ¿Cuánto dinero está dejando de generar el club por no poder acoger a todos sus aficionados?

La Rosaleda tiene capacidad para acoger a alrededor de 30.000 aficionados. / EP

Futuro estadio

Es una de esas preguntas que intenta encontrar respuesta viene ahora. Fuentes de las tres administraciones anunciaron este jueves que mantener el estadio en el actual emplazamiento es la tercera opción de las planteadas. Por delante están la Universidad o San Cayetano (Puerto de la Torre). El coste de la construcción del estadio o la capacidad de crecer en un futuro son cuestiones que han desequilibrado la balanza con Martiricos.

La clave ha sido la posibilidad de crecer en asistencia. La actual Rosaleda apenas ofrecía 43.000 espectadores, según el informe, sin poder ampliar con reformas. Las dos otras opciones sí que abren la puerta a poder alcanzar y superar los 55.000. Por lo pronto, es más del doble de los abonados a los que le puede abrir la puerta del Málaga CF.

Habrá que ver qué es lo que ocurre, pero el club de Martiricos necesita alas para volar. Ahora llega su vuelta a Primera División. ¿Cuántos aficionados podrían acompañar al equipo durante un partido? Muchos más de los que van a asistir finalmente.