El Málaga CF pone a la venta la camiseta homenaje a la afición blanquiazul

El Málaga CF ha dado marcha atrás a su decisión inicial y la camiseta conmemorativa dedicada a los abonados, que los jugadores lucieron durante la previa del decisivo encuentro ante la UD Almería que terminó certificando el ascenso a Primera División, finalmente sí estará disponible para los aficionados.

En un primer momento, el club de Martiricos explicó que esta elástica, creada como homenaje a los 26.550 abonados que acompañaron al equipo durante toda la temporada, no saldría a la venta. La camiseta fue presentada en la semana del encuentro por el ascenso a través de un emotivo vídeo narrado por Juanfran Funes bajo el lema: "La fuerza del malaguismo nos acompañará en Almería", convirtiéndose en un reflejo de la unión entre plantilla y afición.

Disponible en preventa

Ahora, el conjunto blanquiazul ha anunciado en sus redes sociales que la prenda ya está disponible en preventa aquí. Los abonados podrán adquirirla por 35 euros, mientras que el precio para los no abonados será de 45 euros. Además, el club ha informado de que existirán dos versiones diferentes de la camiseta, divididas en función de los nombres impresos (A-I y J-Z), con un máximo de dos unidades por compra. Las entregas comenzarán a realizarse a partir del próximo 14 de julio.

La camiseta, que no fue utilizada durante el partido sino únicamente en los instantes previos al encuentro que acabó otorgando el ascenso al Málaga CF, nació como un gesto de agradecimiento hacia una masa social que volvió a responder de manera ejemplar. En una temporada marcada por el récord de abonados y el respaldo incondicional al equipo, la entidad malaguista ha decidido ahora dar la oportunidad a sus aficionados de conservar un recuerdo muy especial de una campaña que ya forma parte de la historia reciente del club.

Comunicado del Málaga CF

Los 26.550 abonados blanquiazules, con su apoyo incondicional, han acompañado al equipo en cada paso, especialmente en los momentos más difíciles, para disfrutar juntos de un memorable ascenso a Primera División.

Sus nombres estarán estampados sobre una camiseta para el recuerdo, junto al Málaga CF, porque cada kilómetro recorrido, cada desplazamiento, cada aliento desde la grada y cada rugido de La Rosaleda han formado parte de un camino inolvidable.

Durante este último mes de competición, especialmente, el malaguismo ha vuelto a demostrar su fuerza. El equipo se ha sentido acompañado en cada partido, arropado dentro y fuera de casa, convirtiendo cualquier estadio en un rincón de Málaga.

Esta prenda es el reflejo de esa unión. De una afición que nunca falla. De miles de nombres que representan una misma pasión. De una piel que lleva grabado el sentimiento de toda una ciudad.