Nuevo estadio del Málaga CF en la Universidad: fechas de inauguración y pasos a seguir

Aún no hay un diseño definitivo de lo que será el nuevo estadio de La Rosaleda en la zona de ampliación de la Universidad, pero sí hay una fecha que se deja intuir según lo deslizado por Francisco de la Torre en la presentación este viernes del estudio técnico: 2032 es el año que está previsto para que el Málaga CF pueda desplazarse y estrenar la que será su nueva casa de cara al futuro. Hay confianza, pero hay que llegar a ese año.

Son muchas las gestiones que hay que realizar para que esa nueva infraestructura sea una realidad con sustento. "Iremos dando plazos", confirmaba el alcalde sin querer ir más allá. Por lo pronto, está en redacción el pliego del estudio de viabilidad, que es el primer documento necesario para poner en marcha todos los procesos. No obstante y para acelerar tanto como se pueda, el anteproyecto y el topográfico también se realizarán en paralelo para agilizar toda la documentación.

2032 en el horizonte

El objetivo es que el período de licitación comience a final de verano para que las distintas empresas puedan presentar sus propuestas y, consecuentemente, haya después entre dos y tres meses de estudios. "Luego quedará vender el proyecto. Habría que hacer concursos para la obra, quizás esperar que entre la inversión privada", añadía De la Torre como uno de sus grandes anhelos desde que surgió la idea de un nuevo estadio.

No se atrevió a confirmar cuándo podría llegar la primera piedra del estadio. "Podría ser en dos o tres años", a la vez que afirmaba con rotundidad 2032 como fecha objetivo para que el Málaga CF pueda trasladarse. Eso sí, José María Muñoz, el administrador judicial del club de Martiricos, confirmó que será un desplazamiento pleno y absoluto, no por sectores como hizo el FC Barcelona en su regreso al Camp Nou.

Está previsto que La Rosaleda se despida de Martiricos en 2032. / Archivo

El futuro de Martiricos

Así que aún quedan seis años del Málaga CF en Martiricos. A partir de ahí, el futuro que le queda a esa zona es otro bien distinto. El objetivo del Ayuntamiento pasa por construir 400 viviendas, 121 VPO y disponer de 13.000 metros cuadrados a nivel comercial, además de dar cabida a una mejora notable del Centro Principia.

"Trataremos de pensar con los vecinos aquello que sea más útil para el norte de Málaga. También estaba la vitalización de esa zona norte, que no se quede atrás. Habrá que hacer una reflexión. Es una gran oportunidad para que el Centro Principia pueda crecer bien. Puede ser el aprovechamiento para pagar esa ampliación", ampliaba De la Torre.

Pero sí, quedan seis años por delante para ir acumulando los últimos recuerdos de La Rosaleda tal y como la hemos conocido siempre. Por allí han pasado ascensos, la Champions, partidos inolvidables, un récord de 26.550 abonados y ojalá sigan quedando seis años en Primera con Funes y los bichos.