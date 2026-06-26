Estadio
El nuevo estadio de La Rosaleda se irá a la zona de la ampliación de la Universidad: costará 414 millones y tendrás 55.000 asientos
La casa del Málaga CF abandonará su actual emplazamiento más de 80 años después y se trasladará por detrás de las ingenierías
Ya es oficial: el estudio encargado por las tres propietarias del estadio de La Rosaleda -Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación- ha dictaminado que la nueva localización deberá ser la ampliación de la Universidad según una clasificación de criterios. Y, como era lógico, las administraciones van a acatar la decisión del informe que llevará al Málaga CF a una nueva zona de la ciudad.
Fuentes de las propietarias habían deslizado este jueves que Martiricos se había quedado como tercera opción, por detrás de San Cayetano (Puerto de la Torre) y Universidad. Sin embargo, ha sido esta última la zona elegida para trasladar el estadio, que abandonará Martiricos después de más de 80 años.
¿Dónde se construirá la Nueva Rosaleda?
¿En qué zona estará exactamente? Se trata de una parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte. Tras la ingeniería.
El futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4, con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales, y que además suponga la inversión más optimizada posible, de modo que cuente con la inversión inicial y la posible compensación posterior de la misma mediante los posibles retornos. Precisamente, esta nueva capacidad ha sido uno de los grandes detalles que han decantado la balanza.
Todos los criterios a favor de hacerlo en la Universidad
De hecho, la Universidad era la primera opción de forma multifactorial. Por capacidad de acoger a los espectadores, por el aparcamiento y también por ser una zona en desarrollo. Cuenta con línea de metro, además de varias de autobús que conectan a la perfección el entorno y la carretera. También cuenta con una amplia capacidad de aparcamiento, punto a favor con respecto a Martiricos.
También hay una razón de peso como es el coste. La opción de la Universidad tiene un desembolso de 414 millones de euros por los 434 de Martiricos o los 588 de San Cayetano.
No obstante, una de las grandes mejores pasa por la opción de acoger grandes eventos al no haber residentes especialmente cerca: clínics, eventos, grandes conciertos, remodelación para ampliar el número de asientos y VIP, incubadora de empresas... Todos estos aspectos le han dado la Universidad la puntuación máxima en casi todos los criterios por delante de otras opciones.
¿Qué pasará con la actual estadio de La Rosaleda?
El actual estadio de La Rosaleda será demolido en el futuro, una vez que se disponga del nuevo estadio. El destino del suelo será para ampliación de la ciudad en ese espacio. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, adelantó que, tal y como está planteado en el PGOU actualmente, ahí irían 400 viviendas y 120 VPO, además de 13.000 metros cuadrados comerciales y la posibilidad de ampliar el Centro Principia, que está muy limitado actualmente. Eso reportaría unos 40 millones de euros de ingresos que se destinarían a financiar los más de 400 millones que costaría la construcción del nuevo estadio. No obstante, este diseño de viviendas podría ampliarse con una mayor edificabilidad, ya que está pensada sin el aprovechamiento completo de la parcela y sobre el supuesto de que conviviría con el actual estadio.
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