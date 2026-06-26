Oficial: Víctor García, segunda salida del Málaga CF

Siguen sucediéndose las decisiones difíciles en Martiricos. Después de la oficialidad de la salida de Jokin Gabilondo, el Málaga CF informó este viernes de otra marcha. Víctor García, otro de los jugadores del bloque de Primera RFEF, acababa contrato el 30 de junio y no acompañará al conjunto blanquiazul en su nueva etapa en Primera División.

Una asistencia para la historia

Víctor García se despide del Málaga CF tras disputar 77 partidos oficiales, repartidos entre una campaña en Primera RFEF y dos en Segunda División, en los que ha firmado siete asistencias. Entre ellas será imborrable el centro que acabó convirtiéndose en el pase previo al gol de Antoñito Cordero en Tarragona, la acción decisiva con la que el conjunto blanquiazul salió del infierno.

En la última temporada, a sus 32 años, su protagonismo fue disminuyendo hasta quedar prácticamente fuera de la rotación en el tramo final del curso, acumulando unos 58 minutos en los últimos tres meses. No obstante, tuvo la misión de darle experiencia al equipo y cumplió.

Víctor García ha sido una de las grandes piezas del vestuario. / Gregorio Marrero

Comunicado del Málaga CF

"Víctor García llegó hace tres veranos a Málaga para reforzar la parte izquierda de la defensa. En el curso 23/24 fue titular asiduo actuando en un total de 35 partidos, 29 de ellos en Primera Federación (más dos en la Copa del Rey y cuatro en el playoff de ascenso).

Su participación en el épico ascenso en Tarragona fue inolvidable, al poner el centro desde la banda que desembocó en el posterior gol en el 122’ de Antoñito Cordero, que daba el ascenso al equipo a LALIGA HYPERMOTION.

En la 24/25 Víctor acumuló 21 encuentros (19 como titular) en la división de plata, más otro partido en la Copa. Y en la recién finalizada campaña 25/26 el defensa barcelonés volvió a competir en una veintena de encuentros ligueros, logrando su segundo ascenso en el Club, para un total de 77 partidos oficiales en su paso por la Entidad entre todas las competiciones.

El regreso del equipo a LALIGA EA SPORTS pone un broche de oro a su exitosa trayectoria en la Entidad. La contribución de Víctor ha sido parte de una etapa histórica, culminada con dos ascensos que quedarán para siempre en la memoria del malaguismo.

Víctor García ha representado en estos tres años los valores de trabajo, compañerismo y sacrificio que identifican a este Club. Desde el Málaga CF le deseamos la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales. ¡Esta siempre será su casa, Víctor!".