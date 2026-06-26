La postura del Málaga CF sobre el estadio en la Universidad: "El corazón nos pide La Rosaleda, pero la cabeza que sea otro sitio"

El Málaga CF está siendo el gran protagonista de la ciudad. Ha subido a Primera División y ahora ha visto cómo su futuro va a cambiar radicalmente a partir de 2032 con un nuevo estadio. José María Muñoz, administrador judicial del club, habló con los medios y se alinea con la salida a la ampliación de la Universidad: "El corazón nos pide La Rosaleda, pero la cabeza que sea otro sitio".

La parte emocional está ahí. "Yo sé que el corazón a todos nos mueve La Rosaleda. He comentado antes que yo con 5 años fui por primera vez a ver un Málaga-Pontevedra, pero la cabeza nos dice que no es recomendable", asumía. Sin embargo, la razón es otra cosa: "Para el primer equipo con el que todos trabajamos, lo mejor es salir del estadio e ir a un nuevo estadio. Eso es lo mejor".

Estadio de La Rosaleda. / La Opinión

La realidad ahora es otra. Al menos, el equipo podrá continuar con su vida en plenitud hasta que se traslade definitivamente. Los cálculos del club pasaban por perder, estando aún en Primera División, 10 millones de euros de cifra de negocio y unos 8 millones netos si tenía que ir al Estadio de Atletismo con menos abonados y menos actividad económica.

Expectativas

José María Muñoz prefiere ser optimista con la fecha de 2032. "Ellos han sido rotundos en cuanto a que los plazos se van de dos o tres años para empezar la obra, para la primera piedra, y unos tres años de ejecución que podía ser menos. Vamos a plantear lo que es 2032 y no nos planteamos otro escenario. Cuanto antes esté mejor, por supuesto. Tenemos 17.000 personas esperando un abono y ya nos gustaría poder complacerles a todos".

Kike Pérez también estuvo presente como director general del Málaga CF. / Álex Zea

¿Puede tener reticencia el Málaga CF a no llenar tanto el estadio? "A ver, cuando yo entro, creo que la media en 2020, antes de, por supuesto, el parón por COVID, era de unos 12.000 espectadores por partido. Ahora ya se ha batido un récord que ni en Champions con 30.000 espectadores. Estamos hablando de que la población de Málaga va a seguir creciendo. La expectativa es que podría duplicarse lo que es ciudad y provincia. 55.000 me parece una cifra muy razonable dentro de seis años. Esperemos que el equipo siga en esta línea ascendente como se está trabajando. Por lo tanto, yo lo veo una buena cifra, pero con una particularidad y es que se podría aumentar a 65.000 perfectamente, cosa que ahora se llegaría a 43.000, 44.000 en La Rosaleda sin posibilidad ya de ampliar más", respondía el administrador.

Traslado completo

Eso sí, el desplazamiento será total y absoluto, no por partes, según iban avanzando las obras, como hizo el FC Barcelona: "Buscar alternancias lo veo complicado, pero yo creo que es una cuestión más bien técnica de los arquitectos e ingenieros que han estado explicándonos el proceso. A mí se me antoja complicado. Bueno, la fecha prevista es 2032, pues lo ideal sería salir de La Rosaleda y estar jugando allí. No ir alternando, por ejemplo, en 2031 y después 2032. Es casi preferible esperar un año más, porque además eso retrasaría las obras considerablemente", cerró.