Estos son los terrenos en los que se construirá el nuevo estadio del Málaga CF en la ampliación de la Universidad

El malaguismo ya sabe que tendrá que trasladarse a la ampliación de la Universidad y abandonar Martiricos, la que ha sido su casa durante más de 80 años. Está previsto que sea a partir 2032, fecha la que debería estar terminado el nuevo estadio. Es otra zona completamente distinta de la ciudad, aún por crecer, con facultades por alrededor y que servirá de nuevo emplazamiento.

¿En qué zona estará exactamente la nueva Rosaleda? Se trata de una parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte. Tras la Escuela de Ingenierías Industriales.

La primera opción

Pese a que el corazón del malaguismo pueda equlibrar la balanza, el estudio contratado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación lo ha tenido bastante claro. La alternativa de la ampliación de la Universidad tiene la mayor puntuación del análisis multicriterio en el 100% de los 68 indicadores.

Álex Zea

Es la que mejor se adecua a las exigencias de las competiciones internacionales, tanto por su capacidad -los 55.000 espectadores previstos con la puerta abierta a una ampliación en el futuro- como por el entorno –superficie exterior para logística y seguridad, doble control de seguridad antes del acceso, zonas operativas de acreditación…–.

Aparcamiento

El entorno cuenta con la Escuela de Ingenierías Industriales, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y la Facultad de Ciencias de la Salud, además de la Facultad de Psicología y Logopedia. Es decir, cuatro facultad con sus respectivos lugares de aparcamientos destinados y largas calles en las que también se puede aparcar.

Por eso, está valorado como uno de los puntos fuertes. En Martiricos, por ejemplo, se cuenta con el centro comercial y los barrios de alrededores que ya estaban colapsados de por sí. Uno de los aspectos de la zona de la ampliación es que, al no haber clases en horario de partido, al menos mayoritariamente, el aparcamiento de las propias universidades de la zona va a favorecer que los aficionados puedan llegar en sus vehículos particulares. La inversión a realizar no es tan grande como en el resto de opciones.

Vistas de la nueva ubicación del futuro estadio de fútbol La Rosaleda, en los terrenos de la ampliación de la Universidad de Málaga. / Álex Zea

Transporte público

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, esta zona cuenta con "mayor oferta de transporte público respecto a las otras dos alternativas analizadas, pues registra una disponibilidad de 4.300 plazas/hora frente a las 2.300 de La Rosaleda y las 600 de San Cayetano. La población a menos de 45 minutos en transporte público suma 473.000 habitantes, frente a los 558.000 de La Rosaleda y los 274.000 de San Cayetano", resume en su comunicado. "En cuanto a la población a menos de 30 minutos en transporte privado alcanza las 920.000 personas, por encima de las 890.000 de San Cayetano y las 720.000 de La Rosaleda".

Es un nuevo emplazamiento al que habrá que acostumbrarse. Con muchas menos viviendas alrededor y con un arraigo que hay que renacer ahora. Hasta 2032 aún queda tiempo, todo el que se pueda para disfrutar de los últimos recuerdos del Málaga CF en Martiricos.