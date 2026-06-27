Ascenso
El Málaga CF estrena un emotivo documental del ascenso a Primera División
El club blanquiazul publicó un video de casi dos horas que repasa la euforia desde la despedida previa en La Rosaleda hasta la rúa por la ciudad tras el hito en Almería
Hay resacas que duran más que otras, pero desde luego la del ascenso del Málaga CF a Primera División va a ser una que no se desvanezca, por lo menos, hasta volver a pisar el césped de la máxima categoría. Lo que el conjunto blanquiazul y sus aficionados vivieron en el UD Almería Stadium quedará para la historia del fútbol español. Y, como nostálgicos de lo bonito, el club de Martiricos estrenó este sábado un documental resumen de un hecho inolvidable hace justo 7 días.
Bajo el título: Un ascenso imborrable (I): una vida loca de Primera -lo que adelanta más partes de la filmación- el Málaga CF publicó un video en su canal de Youtube de un ascenso que queda tatuado en la memoria del malaguismo.
Vídeo del Málaga CF por el ascenso a Primera División
Una hora y 42 minutos de imágenes que erizan la piel. Desde la despedida de los aficionados en La Rosaleda antes del viaje a Almería hasta la celebración del hito en una rúa que inundó el centro de la capital costasoleña de malagueños. ¡A disfrutarlo!
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