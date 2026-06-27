La nueva Rosaleda será mucho más que un estadio de fútbol: desde incubadora de empresas hasta espacio de conciertos

Habrá mudanza del Málaga CF. Pero nada borrará ni el cariño ni la historia de La Rosaleda. La vida obliga al conjunto, todavía de Martiricos, a buscar otro emplazamiento. Más grande, más moderno, más actual. Este viernes se hizo oficial la nueva ubicación del campo del club blanquiazul: la ampliación de la Universidad. Un espacio que se espera operativo para 2032, en el que cabrán 55.000 personas, con la posibilidad de ampliar el aforo en el futuro.

Un espectacular mosaico recibió al Málaga CF en La Rosaleda contra el Castellón. / Málaga CF

Objetivo: espacio multifuncional

El objetivo futbolístico está claro: dotar al Málaga CF de un estadio acorde a sus aspiraciones y en consonancia con la masa social que le apoya. Sin embargo, esos son solo dos de los muchos propósitos que persigue el proyecto que reemplaza al que ha sido el templo desde hace más de 80 años. La nueva Rosaleda nace con la vocación de convertirse en un espacio multifuncional, activo durante todo el año y capaz de generar actividad económica más allá de los días de partido.

La parcela de la ampliación de la Universidad se impuso como la mejor alternativa tras un análisis de múltiples factores. Además de ofrecer capacidad suficiente para acoger a los aficionados, destaca por su excelente conectividad, con línea de metro, varias líneas de autobús y una amplia disponibilidad de aparcamientos, una de las grandes asignaturas pendientes del actual estadio de Martiricos, que se nutre principalmente del centro comercial. A ello se suma que se trata de una zona en pleno desarrollo, con margen para seguir creciendo junto al nuevo estadio.

Rentable y sostenible a largo plazo

También fue determinante el apartado económico. La construcción de la nueva casa del Málaga CF supondrá una inversión estimada de 414 millones de euros, una cifra elevada -aunque menos que en otras ubicaciones- que obliga a que la instalación sea rentable y sostenible a largo plazo.

Precisamente ahí reside una de las claves del proyecto. La nueva Rosaleda no será únicamente el hogar de los blanquiazules, sino un gran espacio preparado para albergar todo tipo de actividades. El diseño contempla espacios para congresos, reuniones empresariales, clínics, una incubadora de empresas, zonas VIP ampliables y la posibilidad de acoger grandes conciertos y eventos de primer nivel, recuperando para Málaga un lugar destacado en el circuito nacional e internacional.

La ubicación juega también un papel fundamental en ese aspecto. Al no contar con una gran concentración de viviendas en su entorno inmediato, el impacto acústico y las limitaciones para la celebración de espectáculos serán mucho menores que en otras alternativas estudiadas, lo que aumenta considerablemente la viabilidad de organizar conciertos y eventos multitudinarios. Aunque habrá que analizar cada caso concreto, el nuevo emplazamiento ofrece muchas más posibilidades que la actual Rosaleda.

Vistas de la nueva ubicación del futuro estadio de fútbol La Rosaleda, en los terrenos de la ampliación de la Universidad de Málaga / Álex Zea / LMA

Recinto vivo durante 365 días al año

La intención de los promotores es evitar que el estadio tenga actividad únicamente durante los 20 o 25 partidos del primer equipo malaguista que puede albergar cada temporada. El objetivo pasa por convertirlo en un recinto vivo durante 365 días al año, capaz de generar ingresos constantes que contribuyan a hacer sostenible una inversión público-privada de esta magnitud.

Más que un estadio de fútbol, la nueva Rosaleda pretende convertirse en un gran centro de actividad para la ciudad, un espacio pensado para el deporte, la cultura, los negocios y el entretenimiento, con la ambición de situar nuevamente a la Costa del Sol en el mapa de los grandes eventos nacionales e internacionales.